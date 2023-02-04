中職／日媒讚「異次元等級」身材 林襄將赴日應援球迷暴動

樂天女孩下周要隨樂天桃猿隊遠征日本石垣島，上個月公布的女孩名單包括人氣最高的林襄，今天有日媒以「期待已久的天使」為題，指出擁有「異次元等級」童顏和身材的林襄即將前往日本。

日媒《Full-Count》指出，林襄是超人氣啦啦隊女孩，IG擁有145萬人追蹤，近期不斷擴展事業，在日本發行寫真集後，不少日本人都成為粉絲，甚至女性占多數。報導也提到她今年有望拜訪日本。

這則新聞也一度登上日本雅虎熱搜，不少網友紛紛留言，「希望能在WBC看見她」、「跳舞很可愛」、「世界的寶」。不過也有球迷直言，「我心中只有峮峮」。

亞洲門戶交流賽即將在日本石垣島開打，樂天女孩將隨隊應援。 台灣虎航提供

樂天桃猿將在2月10至13日跟日職羅德隊進行「亞洲門戶交流賽」，樂天女孩先前也公布應援女孩名單，包括林襄、十元、宋宋、穎樂、雅涵及熊霓，準備與大家一起為樂天桃猿加油打氣。