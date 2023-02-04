中職／千安俱樂部停滯2年 本季新增「3陳」來挑戰

中華職棒「1000安俱樂部」今年只有4名挑戰者，陳俊秀、陳子豪、陳傑憲的差距都在單季射程內，老將林智平差距49安，從前年就被點名千安倒數，但一軍出賽機會寥寥可數成為跨不過的檻。

中職前一次出現達陣生涯千安的球員，已要追溯到2020年7月24日，統一獅隊陳鏞基成為史上第26人，接下來兩季無人叩關。

「千安俱樂部」會員人數停滯在26人，而現役球員中累積安打介於800到1000之間的打者，有陳俊秀（972）、林智平（951）、陳子豪（872）、陳傑憲（831）。

陳俊秀去年以聯盟最高薪野手的身分打出生涯低潮年，全季仍有76支安打，要在今年補足28安、完成千安幾乎沒有任何難度。

差距百安以上的兩人難度頗高，陳子豪尚欠128支安打，這是他生涯不曾達到的數字，單季最多安為2018年的120安；陳傑憲還缺169安，而他生涯曾兩度達到這個數字以上，分別是2017年169安、2020年174安。

林智平從2021年季前就被點名即將完成生涯千安，但近兩年在一軍僅出賽34場，安打進展有限，隨著年紀增長，今年將以38歲之齡投入賽季，千安里程碑也從穩當到逐漸告急。