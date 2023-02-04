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中職／高虹安證實龍來公司今年不解約 設新竹棒球場體檢小組

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹球場何時重啟？以及市府與龍來的合約關係備受關注。 聯合報系資料照
新竹球場何時重啟？以及市府與龍來的合約關係備受關注。 聯合報系資料照

斥資12億元重建的新竹市立棒球場，為中華職棒味全龍隊的雙主場之一，但隨著新竹棒球場爆出缺失、挖出廢電線等物品後，何時重啟且市府與龍來的合約關係也備受關注。市長高虹安今天證實年前已與龍來公司協商，新竹棒球場今年不會解約也不會撤場，市府將邀集外部專家學者組成體檢小組。

新竹市長高虹安今天受訪證實年前已與龍來公司協商，新竹棒球場今年不會解約也不會撤場，市府將邀集外部專家學者組成體檢小組。記者張裕珍／攝影
新竹市長高虹安今天受訪證實年前已與龍來公司協商，新竹棒球場今年不會解約也不會撤場，市府將邀集外部專家學者組成體檢小組。記者張裕珍／攝影

新竹市政府在2020年與龍來球場公司簽約，由龍來委外經營新竹市棒球場，簽約10年且可優先續約5年，合約期間長達15年。當時雙方談定，龍來每年支付租金100萬元，再依票房收入及營業額分給新竹市政府，且未來營運後每年至少安排40場職棒比賽。

但隨著新竹棒球場去年7月中職開幕戰爆出場地缺失後，今年中職上半年球季將於4月開打，新竹棒球場是否能重返中職，備受球迷關注，過年前還傳出龍來球場公司有意撤場，甚至解約的消息。

高虹安今天早上受訪證實確實在過年前有聽到，味全龍提出要撤場、解約的事情。她說，市府教育處積極跟龍來球場公司協商，「今年確定龍來不會撤場，也不會解約」，至於其他球場事項，確實還在協商當中，但至少今年的合約還會繼續。

高虹安也進一步說明，後續新竹棒球場體檢相關事宜，將由副市長蔡麗清擔任專案召集人，會將市府原本的棒球場改善小組改制作為體檢小組，近期也和專家學者取得聯繫與同意參加體檢小組，之後小組將引入專家外部委員共同體檢。

高表示，市府已經開始檢視棒球場合約與缺失違約情形，由於現在已經點交給OT廠商處裡，後續驗收等相關事項，也在如火如荼進行中。新竹棒球場體檢小組成立之後，會由副市長蔡麗清召集小組成員向外界報告與後續改善進度。

新竹棒球場 中職 味全龍

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