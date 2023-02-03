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棒球／陳偉殷目標重返球場 仍未鬆口是否加入中職

聯合新聞網／ 綜合報導
陳偉殷(右)接受曾文誠訪問。 擷圖自畫面
陳偉殷(右)接受曾文誠訪問。 擷圖自畫面

自從去年7月遭到日職阪神虎隊釋出之後，就鮮少有消息露出的37歲台灣投手陳偉殷，於今天數位雜誌「CBOOK」刊登最新內容中，接受資深球評曾文誠的專訪，雖經歷傷痛及復健過程，但談釋出後下一步動向「只有一個目標，就是回到球場上！」不過，仍是未提及是否有加入中職的構想。

曾經從日職2012年成功進軍大聯盟金鶯隊，征戰4年後，於2016年與馬林魚簽下5年8000萬美元合約，創下台灣球員在大聯盟紀錄的陳偉殷，由於後來受到傷勢影響，表現並不理想，2019年被馬林魚釋出結束大聯盟生涯。2020年重新回到日職轉戰羅德，2021年再轉入阪神虎隊，但均未能再造高峰，去年7月遭到阪神虎釋出，便未再重返職業賽場上。

然而陳偉殷接受曾文誠專訪時表示，主要他近期接受了肩膀手術，且傷勢還比預期的嚴重，但他接受阪神虎最終釋出他的決定，「對於作為球員的我來說這就是現實的狀況，不會因此很沮喪或是要死不活的，反而很能接受這個決定。」

提及未來，他的目標仍是重返球場，「我抱持著一路往前看、向前拼，如果之後真的不行了，那就等不行了之後再說的心態。因為球員生涯退下來，其實看過很多例子，有很多事情可以做，所以我並不擔心。另外，真的要談起近期規劃的話，簡單來說，就是先休息一陣子。」

「雖然不知道自己未來還能夠繼續打幾年的職棒，但是我會很珍惜接下來的每一年、每一個時間，那也希望大家可以在算是這階段裡的後期，繼續為我加油，也希望往後的每一場比賽，能投出更好的成績給大家看，謝謝！」

陳偉殷此次未能加入經典賽中華隊，而整個訪談，也未提及是否會加入中華職棒的議題。

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