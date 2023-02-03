中職／路易士歸隊投入春訓 花式稱讚讓洪總羞到臉紅紅

台鋼雄鷹隊外籍打擊教練路易士今天重返台灣，回歸春訓陣營，見到目前擔任雄鷹教頭的老戰友洪一中，兩人一見面就是先抱抱，教練、選手也開心排隊獻上擁抱歡迎他歸隊。

路易士征戰過台灣兩職棒聯盟，1994到96年間身披兄弟象隊23號戰袍打下戰功彪炳，與洪一中在兄弟同隊3年，如今在雄鷹以教練的身分再聚首，儘管路易士在去年9月就抵台、參與雄鷹秋訓，但洪總是在今年1月才加入雄鷹陣營，如今在路易士返台後終於見到面。

路易士今天歸隊，與洪總一起回味當年勇，洪一中向他喊話：「會讓選手知道我們以前在一起打拚的時候，你有多強。」路易士則說以前觀察洪總，在場上很認真、閱讀比賽能力很強，特別是把情緒、紀律控制很好，洪總邊聽邊害羞，「臉都一直紅起來，很不好意思。」

兩人回憶過往選手時期一起打拚時刻，洪總期待能找回過去團隊團結一條心氛圍，與雄鷹教練團一起幫助選手成長，打造感情好的團隊氛圍。