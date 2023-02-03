中職／「悍將內戰」開放球迷進場 自辦賽還要對戰古巴

富邦悍將隊公布2月自辦熱身賽行程，從12、13日的悍將隊內藍白賽起跑，2月底還將與世界棒球經典賽古巴隊過招兩場。

悍將隊2月共計8場自辦賽，12日的隊內藍白對抗賽在嘉義市棒球場進行，開放球迷進場。球團表示，當天球迷購買「100元驚喜包」，即可獲得「精美商品」一份並加贈入場券，當天也會有悍將商品車到嘉義市球場為球迷服務，也會安排簽名會。

悍將隊13日的隊內賽則在稻江基地進行，未開放進場；首場對外賽於17日在斗六球場與味全龍隊交手。此外，賽程上也公布了26、27日與經典賽古巴隊的過招，將於新莊棒球場登場。

悍將2月自辦賽賽程如下

2/12(日) 13:00 悍將藍 vs. 悍將白 ＠嘉義市（無轉播、開放進場） 2/13(一) 13:00 悍將藍 vs. 悍將白 ＠稻江基地（無轉播、不開放進場） 2/17(五) 13:00 富邦悍將 vs. 味全龍 ＠斗六（依主隊公告） 2/19(日) 13:00 富邦悍將 vs. 中華隊 ＠斗六 （依主辦單位公告） 2/21(二) 13:00 富邦悍將 vs. 味全龍 ＠斗六（依主隊公告） 2/23(四) 13:00 富邦悍將 vs. 樂天桃猿 ＠嘉義縣（依主隊公告） 2/26(日) 12:00 古巴 vs. 富邦悍將 ＠新莊（依主辦單位公告） 2/27(一) 19:00 古巴 vs. 富邦悍將 ＠新莊 （依主辦單位公告）

注意事項：

1、「2/12悍將藍白對抗賽」須持入場券進場觀賽，每券限一人入場，115cm以下兒童可免費入場。開放入場時間：2/12(日)12:00

2、請隨身攜帶及出示入場券以利進出場查驗及兌換商品，如有遺失、恕不補發。

2、每券僅限一人使用，禁止轉借、複製、轉售、串用等違規事宜。

3、每人最多可兌換一次商品，獎項隨機抽出不可更換，恕無法兌換其他品項或折抵現金。

4、球場內開放飲食，用餐完畢請儘速戴上口罩。

5、球場內僅開放二樓內野觀眾席部分區域，移動請佩戴口罩，未開放區域禁止進入。

6、活動期間不開放簽名、合照，請切勿干擾教練、球員練習比賽。

7、請勿使用閃光燈拍照。

8、請勿攜帶寵物進場。

9、富邦悍將擁有保留、修改、暫停及解釋活動內容之權利。