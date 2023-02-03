快訊

他搶玩三星Galaxy S23讚賞這款秒付訂金 店員告知3件事掀熱議

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／「悍將內戰」開放球迷進場 自辦賽還要對戰古巴

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
富邦悍將隊公布2月自辦熱身賽。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊公布2月自辦熱身賽。圖／富邦悍將隊提供

富邦悍將隊公布2月自辦熱身賽行程，從12、13日的悍將隊內藍白賽起跑，2月底還將與世界棒球經典賽古巴隊過招兩場。

悍將隊2月共計8場自辦賽，12日的隊內藍白對抗賽在嘉義市棒球場進行，開放球迷進場。球團表示，當天球迷購買「100元驚喜包」，即可獲得「精美商品」一份並加贈入場券，當天也會有悍將商品車到嘉義市球場為球迷服務，也會安排簽名會。

悍將隊13日的隊內賽則在稻江基地進行，未開放進場；首場對外賽於17日在斗六球場與味全龍隊交手。此外，賽程上也公布了26、27日與經典賽古巴隊的過招，將於新莊棒球場登場。

悍將2月自辦賽賽程如下

2/12(日) 13:00 悍將藍 vs. 悍將白 ＠嘉義市（無轉播、開放進場）

2/13(一) 13:00 悍將藍 vs. 悍將白 ＠稻江基地（無轉播、不開放進場）

2/17(五) 13:00 富邦悍將 vs. 味全龍 ＠斗六（依主隊公告）

2/19(日) 13:00 富邦悍將 vs. 中華隊 ＠斗六 （依主辦單位公告）

2/21(二) 13:00 富邦悍將 vs. 味全龍 ＠斗六（依主隊公告）

2/23(四) 13:00 富邦悍將 vs. 樂天桃猿 ＠嘉義縣（依主隊公告）

2/26(日) 12:00 古巴 vs. 富邦悍將 ＠新莊（依主辦單位公告）

2/27(一) 19:00 古巴 vs. 富邦悍將 ＠新莊 （依主辦單位公告）

注意事項：

1、「2/12悍將藍白對抗賽」須持入場券進場觀賽，每券限一人入場，115cm以下兒童可免費入場。開放入場時間：2/12(日)12:00

2、請隨身攜帶及出示入場券以利進出場查驗及兌換商品，如有遺失、恕不補發。

2、每券僅限一人使用，禁止轉借、複製、轉售、串用等違規事宜。

3、每人最多可兌換一次商品，獎項隨機抽出不可更換，恕無法兌換其他品項或折抵現金。

4、球場內開放飲食，用餐完畢請儘速戴上口罩。

5、球場內僅開放二樓內野觀眾席部分區域，移動請佩戴口罩，未開放區域禁止進入。

6、活動期間不開放簽名、合照，請切勿干擾教練、球員練習比賽。

7、請勿使用閃光燈拍照。

8、請勿攜帶寵物進場。

9、富邦悍將擁有保留、修改、暫停及解釋活動內容之權利。

富邦悍將 味全龍 棒球

延伸閱讀

中職／來了！富邦悍將三洋將抵達 艾普勒帶家人同行

中職／郭勇志讚悍將年輕投手求知慾高 點名印象深3新秀

中職／選擇留下來…高國輝：希望在熟悉地方結束生涯

中職／新賽季10先發待命 悍將洋投來台時間曝光

相關新聞

日職／西武春訓6日展開 張奕右肩狀況不佳改分派二軍

日本職棒西武獅隊春訓即將展開，台灣選手張奕及吳念庭原本都被分在一軍的A組，不過西武球團今天公布，從6日開始的春訓，張奕將...

日職／中職又領先全球！巨人展示「助跑打擊」訓練 網：典藏

棒球的訓練方式日新月異，其中日職讀賣巨人隊近期公布訓練影片，展示「助跑打擊」訓練法，讓日本球迷覺得新奇，不過對台灣球迷來說卻相當熟悉，因為早在14年前，中職就有球員在實戰使用這個方法。 有網友在

中職／兄弟自辦熱身對手有韓職球隊 屏東園區8戰開放進場

中信兄弟隊備戰新球季，今天公布自辦熱身賽程，首戰在2月21日於國慶棒球場出戰南韓職棒培證英雄隊，首場與中職球隊過招則是2...

中職／「悍將內戰」開放球迷進場 自辦賽還要對戰古巴

富邦悍將隊公布2月自辦熱身賽行程，從12、13日的悍將隊內藍白賽起跑，2月底還將與世界棒球經典賽古巴隊過招兩場。

日職／Big Boss→SHINJO新名片印好 新庄剛志：不能賣喔！

日本職棒火腿隊監督新庄剛志今年以本名登錄，也換了新名片，今天在春訓基地向在場媒體發放印有「監督SHINJO」的新名片，還...

中職／重回洋投決勝 五隊外籍戰力僅福來喜非投手

中華職棒新球季預計4月開打，五支一軍隊伍外籍戰力陸續抵台，有別於去年開季5名洋砲蓄勢待發，今年僅中信兄弟隊捕手福來喜一支...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。