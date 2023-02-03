日職／西武春訓6日展開 張奕改分派二軍未說明原因

日本職棒西武獅隊春訓即將展開，台灣選手張奕及吳念庭原本都被分在一軍的A組，不過西武球團今天公布，從6日開始的春訓，張奕將改至二軍B組訓練，並未說明詳細原因。

西武跟往年2月1日開始春訓不同，今年延後至6日才啟動，是12球團中最晚，中間時間交由球員自主練習，一個原因是日職賽程配合經典賽延後一周，新任監督松井稼頭央也曾表示，春訓強度會較高，希望球員利用這段時間好好備準備。

西武球團一開始公布的一、二軍分組名單，張奕被列在代表一軍的A組，但今天發布更動聲明，春訓開始將改從二軍出發，球隊雖未說明原因，不過樂天金鷲隊的宋家豪春訓也被分在二軍，兩人都將在16日返台到中華隊報到，準備經典賽。

張奕去年球季在歐力士隊出賽15場都是後援，22.2局拿下20次三振，防禦率2.23，今年以森友哉的補償選手方式轉隊到西武，新球季定位在中繼。