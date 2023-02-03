中職／兄弟公布自辦熱身賽程 屏東園區8戰開放進場

中信兄弟隊備戰新球季，今天公布自辦熱身賽程，首戰在2月21日於國慶棒球場出戰南韓職棒培證英雄隊，首場與中職球隊過招則是22日面對味全龍隊，除了球團所公布的12場比賽外；此外，兄弟與世界棒球經典賽中華隊的過招，將由主辦單位公布賽事資訊。

兄弟今天公布12場自辦熱身賽，從21日起跑，進行到3月15日，銜接到官辦熱身賽，其中在於中國信託公益園區進行的8場比賽，將於Twitch轉播並開放球迷入場觀賽，其餘場次是否轉播則以主隊公告為準。