日職／中職又領先全球！巨人展示「助跑打擊」訓練 網：典藏

棒球的訓練方式日新月異，其中日職讀賣巨人隊近期公布訓練影片，展示「助跑打擊」訓練法，讓日本球迷覺得新奇，不過對台灣球迷來說卻相當熟悉，因為早在14年前，中職就有球員在實戰使用這個方法。

有網友在PTT發文分享巨人隊訓練影片，該影片標題寫道「新特訓！跑後打！」台灣球迷看到影片不禁想起前職棒球員朱鴻森，2009年台灣大賽第7戰的助跑打擊場面，紛紛留言寫道，「中職又領先全球」、「朱佬」、「典藏」、「世界怎麼跟得上台灣」。

朱鴻森在2009年台灣大賽後，因涉入假球案遭中華職棒永久除名。不過他在球場上的有趣表現，總是讓球迷津津樂道，當年有球迷剪輯一部名為「典藏」的影片，內容收錄朱鴻森在球場上的「精華」表現，成為經典流傳至今。