快訊

「壽司郎屁孩」父首度回應風波 泛淚鞠躬道歉、稱兒已在反省

德國小鎮傳火車撞數人！慘遭拖行數百公尺 1死1重傷

今與烏克蘭開峰會 歐盟加碼：再培訓1萬5千名烏軍抗俄

Big Boss→SHINJO新名片印好 新庄剛志：不可以賣喔！

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導

日本職棒火腿隊監督新庄剛志今年以本名登錄，也換了新名片，今天在春訓基地向在場媒體發放印有「監督SHINJO」的新名片，還爆笑提醒：「不可以拿去賣喔！」

新庄剛志去年以「Big Boss」為登錄姓名，今年改回使用本名，球團今天在春訓基地沖繩名護安排有北海道雨龍町致贈20公斤特產米的儀式，新庄剛志代表接受，從町長西野尚志手中接過禮物後，拿出新名片準備交換。

他的新名片為白色到藍色的漸層，正面印有「監督」和「SHINJO」，其中的「S」使用紅色字體，其餘文字為銀白色，背面則是「SHINJO」與他的背號「1」。

新庄剛志去年新官上任時，球團在札幌車站地下道租下一面大型廣告牆，貼有約4000張「Big Boss」名片供民眾索取，本是有趣的行銷活動，卻有為數不少的名片出現在拍賣網站上開高價出售，新庄剛志當時也對此感到頗失望，今天發放新名片時還提醒媒體「不可以拿去賣喔！」

新庄剛志 日本職棒 火腿

延伸閱讀

新董座奔走融入新創圈 證交所老店跟著動起來 林修銘：留不住好公司 是對我最大的指責

中職／悍將背號大搬風 陳鴻文背號有人接手

7天免費玩樂園！「這區」民眾玩九族免錢，暢玩設施、賞櫻一次收

經典賽／一度被通知讓號給學長 郭天信看到續穿2號也意外

相關新聞

Big Boss→SHINJO新名片印好 新庄剛志：不可以賣喔！

日本職棒火腿隊監督新庄剛志今年以本名登錄，也換了新名片，今天在春訓基地向在場媒體發放印有「監督SHINJO」的新名片，還...

中職／重回洋投決勝 五隊外籍戰力僅福來喜非投手

中華職棒新球季預計4月開打，五支一軍隊伍外籍戰力陸續抵台，有別於去年開季5名洋砲蓄勢待發，今年僅中信兄弟隊捕手福來喜一支...

日職／村上宗隆23歲生日轟超大號全壘打 日媒讚嘆：怪物

日職養樂多隊近期展開春訓，去年狂轟56發全壘打的「村神」村上宗隆狀態絕佳，在練習時擊出直擊球場中外野記分板的全壘打，讓日媒直呼「怪物」。 村上宗隆今天過23歲生日，他也送給自己一份「生日禮物」，

中職／來了！富邦悍將三洋將抵達 艾普勒帶家人同行

富邦悍將隊今年開季找了四名外籍球員助陣，其中三人今天一齊抵台，分別是去年老面孔富藍戈，以及兩位新朋友艾普勒、肯特，安得勝...

中職／嘉市棒球場這2隊有望辦主場賽 中華隊先在這打熱身賽

嘉義市立棒球場現為中華職棒富邦悍將二軍主場，不過一軍賽事上季僅1場，市府表示，持續爭取賽事，新球季統一獅、味全龍有望前來...

中職／「新龍牛」+1 劉榮華擔任味全春訓客座教練

味全龍隊春訓將有新血加入，前樂天桃猿隊二軍教練劉榮華將擔任春訓客座教練，今天向球團報到，加入「新龍牛」教練團。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。