Big Boss→SHINJO新名片印好 新庄剛志：不可以賣喔！

日本職棒火腿隊監督新庄剛志今年以本名登錄，也換了新名片，今天在春訓基地向在場媒體發放印有「監督SHINJO」的新名片，還爆笑提醒：「不可以拿去賣喔！」

新庄剛志去年以「Big Boss」為登錄姓名，今年改回使用本名，球團今天在春訓基地沖繩名護安排有北海道雨龍町致贈20公斤特產米的儀式，新庄剛志代表接受，從町長西野尚志手中接過禮物後，拿出新名片準備交換。

他的新名片為白色到藍色的漸層，正面印有「監督」和「SHINJO」，其中的「S」使用紅色字體，其餘文字為銀白色，背面則是「SHINJO」與他的背號「1」。

新庄剛志去年新官上任時，球團在札幌車站地下道租下一面大型廣告牆，貼有約4000張「Big Boss」名片供民眾索取，本是有趣的行銷活動，卻有為數不少的名片出現在拍賣網站上開高價出售，新庄剛志當時也對此感到頗失望，今天發放新名片時還提醒媒體「不可以拿去賣喔！」