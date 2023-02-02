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中職／重回洋投決勝 五隊外籍戰力僅福來喜非投手

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
今年五隊洋將僅中信兄弟隊捕手福來喜一支獨秀，各隊都重新走回「洋投決勝」的策略 陳正興
今年五隊洋將僅中信兄弟隊捕手福來喜一支獨秀，各隊都重新走回「洋投決勝」的策略 陳正興

中華職棒新球季預計4月開打，五支一軍隊伍外籍戰力陸續抵台，有別於去年開季5名洋砲蓄勢待發，今年僅中信兄弟隊捕手福來喜一支獨秀，各隊都重新走回「洋投決勝」的策略。

今年味全龍隊少了洋將紅利，五隊不約而同準備四名洋將備戰，富邦悍將隊是肯特、艾普勒、富藍戈、安德勝，中信兄弟隊有象魔力、德保拉、泰樂、福來喜，統一獅隊布雷克、克維斯、羅昂、勝騎士。

另外樂天桃猿隊目前確定簽約是霍爾、威達爾、豪勁，另鎖定有亞洲經驗的洋投；味全龍隊則與伍鐸、布里悍、鋼龍續約，也還要再找一名洋投加入。

目前這20人中，只有福來喜不是投手，去年他繳出打擊率2成55、5轟、28分打點成績，不過兄弟主要仰賴的不是他的攻擊火力，而是在本壘板後方的貢獻。

去年球季的經驗讓各隊在尋找洋砲上縮手，8名外籍野手打出成績的少之又少，球季開打前，除了樂天桃猿隊，其他4隊都找洋砲助陣，包括味全龍的鈦龍、龍德力，中信兄弟福來喜，富邦悍將霸帝士，統一獅羅薩，不過預期的砲火滿天飛並未發生。

季中加入的悍將卡洛斯、味全谷德溫表現也差強人意，僅球季尾聲加入獅隊的「羅薩2.0」，在35場出賽中敲出4轟、21分打點，較具長打期待感，不過今年也未獲得續約。

樂天桃猿 中信兄弟 味全龍

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