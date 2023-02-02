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T1聯盟／英熊借將 呂蔡瑜倫改穿雲豹戰袍

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
呂蔡瑜倫轉戰雲豹隊。圖／雲豹隊提供
呂蔡瑜倫轉戰雲豹隊。圖／雲豹隊提供

台灣啤酒英熊隊和桃園永豐雲豹隊於今天宣布，英熊新秀球員呂蔡瑜倫即日起借調到雲豹，6月底賽季結束後回歸母隊英熊；此案經過聯盟審核通過。

英熊球團表示，希望透過借將的方式給予呂蔡更多磨練的機會，並祝福他在這段期間能有精采的表現。

呂蔡瑜倫來自籃球名校「綠色神盾」松山高中，高中畢業後遠赴日本仙台大學就讀，畢業後隨即投入T1聯盟第二季選秀，被台啤英熊以第二輪指名選中。開季至今，由於英熊陣中其他鋒線球員表現出色，呂蔡瑜倫並未有太多表現機會，英熊球團鼓勵呂蔡瑜倫能夠把握此次借將機會，獲得更多的發揮空間，並用球場上的表現證明自己。

雲豹球團表示，呂蔡瑜倫是位極具潛力的年輕球員，期待他發揮全能身手，為球隊增添更多火力支援。

加入雲豹後，呂蔡瑜倫將披上77號戰袍，同時與松山時期的隊友陳建銘再聚首。呂蔡瑜倫說：「之前有觀察雲豹特色，球風很迅速敏捷且凶猛，很高興可以進入桃園雲豹，希望換了新的環境、新的地方，自己可以更努力做好準備。」

雲豹球團表示，十分期待呂蔡瑜倫加入陣中，目前鋒線球員有極具經驗的林宜輝傳承經驗，帶領羅振峰等年輕好手，現在又加入呂蔡瑜倫助陣，陣型更加穩定成熟，將有更多得分點輸出貢獻。

雲豹客場之旅持續征戰，下半季首場賽事將於5日作客台中太陽隊，力拚終止10連敗。

桃園雲豹 台灣啤酒英熊

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