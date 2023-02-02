日職／村上宗隆23歲生日轟超大號全壘打 日媒讚嘆：怪物
日職養樂多隊近期展開春訓，去年狂轟56發全壘打的「村神」村上宗隆狀態絕佳，在練習時擊出直擊球場中外野記分板的全壘打，讓日媒直呼「怪物」。
村上宗隆今天過23歲生日，他也送給自己一份「生日禮物」，日媒《日刊體育》報導指出，村上宗隆在打擊練習時轟出超大號全壘打，飛行距離估計有140公尺(約459呎)。
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該報導也指出，村上總共擊球68次，共21支轟出場外，2球命中記分板，「在23歲生日這天，展現怪物般的實力。」
村上宗隆去年狂轟56發全壘打，超越王貞治，成為日職本土選手單季最多轟球員。另外打擊率3成18、134分打點皆為央聯第一，使他成為日職史上最年輕的打擊三冠王，他也不意外地入選經典賽日本隊30人名單，表現備受球迷及大聯盟球團關注。
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