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日職／佐佐木朗希春訓練投限定 啟動備戰經典賽模式

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
佐佐木朗希。 圖擷自侍JAPAN官網
佐佐木朗希。 圖擷自侍JAPAN官網

日本職棒各隊展開春訓，羅德隊21歲強投佐佐木朗希今天首次練投，特別用經典賽指定球熱身，在監督吉井理人、投手教練黑木智宏的注視下練投49球，測試滑球、指叉球的手感，開始進入備戰狀態。

日本在本屆經典賽和南韓、捷克、澳洲、中國大陸分在B組，3月9日起將在東京巨蛋以地主身分出賽，挑戰隊史第3座冠軍，先發投手人選包括大谷翔平、達比修有、山本由伸、佐佐木朗希，團隊戰力被評為具有爭冠本錢。

羅德投手群今天練投時，佐佐木是唯一使用經典賽指定球的投手，除了未和其他使用日職官方比賽球的隊友接傳接球，熱身時也有專屬捕手味園博和，今天練投內容除了29顆直球，另有11顆滑球、9顆指叉球，吉井強調讓佐佐木自己掌握調整節奏。

主辦經典賽的大聯盟官方為了保護投手，特別設定投球數，預料先發投手最多投5到6局就會退場，中日龍隊前監督、資深球評谷繁元信最近分析日本輪值名單，佐佐木是第4號投手，可能會在3月12日分組賽最後一戰對決澳洲隊，前3號則是大谷、達比修、山本。

經典賽 佐佐木朗希 羅德

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