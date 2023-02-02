中職／來了！富邦悍將三洋將抵達 艾普勒帶家人同行
富邦悍將隊今年開季找了四名外籍球員助陣，其中三人今天一齊抵台，分別是去年老面孔富藍戈，以及兩位新朋友艾普勒、肯特，安得勝則預計2月中會合。
悍將隊昨天先迎接投手教練羅曼報到，今天發布富藍戈、艾普勒、肯特三人在機場的合照，歡迎這三位投手的到來，也期待他們加入悍將春訓備戰新球季。
其中艾普勒、肯特雖然是初次來台，不過彼此曾是高中同學，有伴倚靠，艾普勒還帶著太太、小孩一起來台，他在美職最高層級上到3A，也有過效力日職歐力士隊、韓職培證英雄隊等亞洲經驗；肯特則是首次來亞洲，去年人在3A出賽。
安得勝去年效力悍將在一軍先發6場，戰績1勝1敗、防禦率1.72，今年成功續約，不過因完成簽約時間較晚，因此未與三人一同抵達。
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