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經典賽／林子偉加入中華隊集訓 蔡其昌體驗投球直呼6字

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
中華職棒大聯盟特地租借市價近90萬元的新式投球機幫助中華隊選手訓練。記者陳苡葳／攝影
中華職棒大聯盟特地租借市價近90萬元的新式投球機幫助中華隊選手訓練。記者陳苡葳／攝影

2023世界棒球經典賽，中華隊目前在斗六棒球場集訓，立法院副院長、中華職棒大聯盟會長蔡其昌今天下午至球場慰勞選手並致贈加菜金，球隊預計本月6日公布30人名單，旅外球員也陸續返國參訓，林子偉今天報到，他認為，大家都是菁英中的菁英，具一定實力，團隊主要培養默契；教練陳江和希望球員間互相溝通、交流，注意優缺點，相信「主動求知」會快速進步。

蔡其昌今天帶了加菜金鼓勵球員，他表示，所有現場訓練工作由總教練林岳平調度指揮，後援就由他與聯盟工作人員支援，到賽事期間，球員只要有需要都可提出。

蔡其昌表示，短期比賽重在教練團掌握選手近況，選手則能透過集訓磨合、產生默契，在今日訓練他看見大家精神抖擻，充滿鬥志且積極投入練習，希望為國爭取榮譽的氣氛感相當強烈。

蔡其昌視察訓練環境現況時說，目前醫護團隊防護員有6人，若需增加會再調派人手，他也會請中、西醫醫師駐地提供協助，並將球員的生活起居調整到最好，堅信「只有最強的後勤團隊支持國家隊選手，奪勝就增加機會！」

蔡其昌今天還體驗操作特地租借市價近90萬元的新式投球機，直呼「很像在打手遊！」透過微電腦控制，快速進行球種變化，相關數據能模擬知名投手球路，他相信這對選手訓練有幫助，以爭取勝利為最大目標。

坊間媒體預測中華隊排名，蔡其昌表示尊重，強調「比賽未到九局下半、三人出局，勝負未卜」，他認為，球是圓的，短期比賽張力、選手近況與表現都是影響勝負的關鍵，中華隊很強大也很有實力，端看選手臨場表現、教練調度，重心放在扎實訓練、展現成績，就是國家隊勝選的目標。

對於林子偉今天加入，旅美內野手鄭宗哲透露，已有向他請益旅外經驗，林的加入並不認為是競爭，「大家做好自己的事」，名單交由教練決定；投手王維中則說「拿出最好的一面」；教練陳江和表示，林子偉今天第一天先於外野熟悉，未來內、外野都有機會。

中華職棒大聯盟會長蔡其昌操作新式投球機，模擬中華隊選手訓練情境。記者陳苡葳／攝影
中華職棒大聯盟會長蔡其昌操作新式投球機，模擬中華隊選手訓練情境。記者陳苡葳／攝影
2023世界棒球經典賽，中華隊目前在斗六棒球場集訓，立法院副院長、中華職棒大聯盟會長蔡其昌（前左二）今天下午至球場慰勞選手並致贈加菜金。記者陳苡葳／攝影
2023世界棒球經典賽，中華隊目前在斗六棒球場集訓，立法院副院長、中華職棒大聯盟會長蔡其昌（前左二）今天下午至球場慰勞選手並致贈加菜金。記者陳苡葳／攝影
中華職棒大聯盟會長蔡其昌（右二）體驗操作新式投球機。記者陳苡葳／攝影
中華職棒大聯盟會長蔡其昌（右二）體驗操作新式投球機。記者陳苡葳／攝影
立法院副院長、中華職棒大聯盟會長蔡其昌（前中）今天下午至斗六棒球場慰勞2023經典賽中華隊選手。記者陳苡葳／攝影
立法院副院長、中華職棒大聯盟會長蔡其昌（前中）今天下午至斗六棒球場慰勞2023經典賽中華隊選手。記者陳苡葳／攝影

林子偉 中華隊 陳江和

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