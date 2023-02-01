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經典賽／古巴至寶 、陽岱鋼沒打 日媒感慨：吹起世代交替風

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
日本媒體「Full-Count」撰文細數各國消失的名將，中華隊今年未選入陽岱鋼依舊受到關注。 聯合報系資料照
日本媒體「Full-Count」撰文細數各國消失的名將，中華隊今年未選入陽岱鋼依舊受到關注。 聯合報系資料照

世界棒球經典賽暌違6年再度啟動，各國球員陣容吹進新風，日本媒體「Full-Count」撰文細數各國消失的名將，中華隊今年未選入陽岱鋼依舊受到關注，而有「古巴至寶」之稱的塞佩達（Frederich Cepeda）也未參賽。

經典賽自2006年開打以來今年進入第五屆，過去有不少好手完成四屆「大滿貫」，包括南韓金泰均、古巴塞佩達、委內瑞拉卡布雷拉（Miguel Cabrera），不過今年前兩人都未進入30人名單，只剩下卡布雷拉還有機會挑戰。

世代交替的風吹進經典賽，「Full-Count」指出，像是40歲的吳昇桓就未入選南韓隊30人名單，42歲的塞佩達過往國際賽戰功彪炳，2009經典賽還曾有過5成打擊率、3轟、10打點的成績，這位至寶依舊輸給年紀。

「Full-Count」另外點出，36歲的陽岱鋼2021年離開日職巨人隊後，去年在美國獨立聯盟、澳洲職棒磨練，但依舊未入選中華隊，另外樂天隊的田中將大也被捨棄在日本隊名單外。

中華隊今年國手年齡普遍下修，41歲的林智勝雖有入選50人名單，但最終集訓36人並未選入，年紀最大是36歲的李振昌，31歲的王威晨已經是野手中年紀最大的球員。

經典賽 中華隊

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