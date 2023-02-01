T1聯盟／魔獸壓下黑豹！霍華德成明星賽人氣王
T1聯盟將在28日舉辦聯盟首場明星賽，歷經過年期間12天票選，今天公布「Team Infinity」與「Team Beyond」兩隊入選名單與人氣王，隸屬於「Team Infinity」的「魔獸」霍華德（Dwight Howard）沒意外成為明星賽最高票，他也承諾盡可能表現，給球迷一場籃球饗宴。
霍華德獲得46968張球迷選票和31張專業人員選票，力壓「Team Beyond」最高票、新北中信特攻隊阿巴西的44266張球迷票及29張專業人員票。
「這次的票選對我來說意義非凡，非常感謝所有球迷的票選。」農曆年假期出國度假的霍華德，日前已訪回台灣為下半季準備，成為明星賽人氣王的他也提到，已經許久沒參加明星賽，「這將是我第一次跟聯盟其他球員共同比賽，我會盡我所能代表台灣呈現出我們所知最頂級的賽事盛宴。」
首次參與明星賽的阿巴西，同樣感謝所有球迷肯定與支持，他說：「身為人氣王，就有責任要讓我們這隊『夠show』回饋給球迷，自己也會表現幾招special給大家看。」
明星賽正選名單票選方式為加權投票，球迷選票佔6成，專業人士選票含專業媒體從業人員與6球團教練共佔4成，最終每隊將選出5位後場球員、3位前場球員以及5位洋將，共13名球員。
聯盟表示，明星賽票選過程激烈，6球團與球員皆使出渾身解數拉票，尤其Team Beyond後場的簡偉儒、魏嘉豪呈現拉鋸，魏嘉豪雖在球迷票選取得領先，但簡偉儒獲得專業人士的青睞，成功超車魏嘉豪，擠進明星賽最終名單。
先發陣容部分，Team Infinity由台灣啤酒英熊優質控球蔣淯安與斯文射手李啓瑋、台南台鋼獵鷹大物新人谷毛唯嘉、高雄全家海神巨塔庫薩斯（Mindaugas Kupsas）與桃園永豐雲豹高人氣球星霍華德出任；Team Beyond由特攻包辦3個先發位置，包含「台灣黑豹」阿巴西、後場魔術師林韋翰和射手謝亞軒，3位本土和海神助攻機器布銳克曼、獵鷹「Energy Guy」阿修羅組成先發陣容。
兩隊總教練人選將以5日賽後例行賽排名，由第一名與第二名隊伍之總教練來擔任。目前聯盟戰績前二名為新北中信特攻與高雄全家海神，因此Team Infinity可望由金牛座的喬伊斯總教練領軍，Team Beyond則有機會在摩羯座的「光哥」李逸驊麾下大秀身手。
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