經典賽／佐佐木朗希已適應WBC用球 自信笑容藏不住

日本年輕強投「令和怪物」佐佐木朗希昨日拿到WBC比賽用球，他在自主訓練結束後接受媒體訪問，露出自信笑容表示，「已習慣WBC比賽用球。」

根據日媒《daily》報導，佐佐木昨日於沖繩自主訓練，在50公尺的距離，傳接球113次，最後還在投手丘做出實戰動作，丟出類似實戰的球路。

WBC用球是MLB官方球，比日職官方球更大更滑。佐佐木解釋，「這就是我在練投中頻繁使用止滑粉的原因，這是在日職從未出現過的狀況。」

該報導也指出，佐佐木的手很大，手指和外國人一樣長。訓練結束後他也向媒體展示指叉球的握法，並露出自信笑容。

現年21歲的佐佐木朗希目前效力日職羅德隊，最快球速可達164公里，去年曾差點連兩場達成完全比賽。上季先發20場，主投129.1局，防禦率2.01，累積飆出173次三振僅低於山本由伸的205次，排行聯盟第二。