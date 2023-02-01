快訊

「忘了普亭」 前英相喊話唐寧街：武裝烏克蘭刻不容緩

PLG／林書豪兄弟鬩牆第一戰 國王228主場6540張門票被掃光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

經典賽／佐佐木朗希已適應WBC用球 自信笑容藏不住

聯合新聞網／ 綜合報導
經典賽日本武士隊投手佐佐木朗希向媒體展示指叉球握法。 截圖自千葉羅德官方推特
經典賽日本武士隊投手佐佐木朗希向媒體展示指叉球握法。 截圖自千葉羅德官方推特

日本年輕強投「令和怪物」佐佐木朗希昨日拿到WBC比賽用球，他在自主訓練結束後接受媒體訪問，露出自信笑容表示，「已習慣WBC比賽用球。」

根據日媒《daily》報導，佐佐木昨日於沖繩自主訓練，在50公尺的距離，傳接球113次，最後還在投手丘做出實戰動作，丟出類似實戰的球路。

WBC用球是MLB官方球，比日職官方球更大更滑。佐佐木解釋，「這就是我在練投中頻繁使用止滑粉的原因，這是在日職從未出現過的狀況。」

該報導也指出，佐佐木的手很大，手指和外國人一樣長。訓練結束後他也向媒體展示指叉球的握法，並露出自信笑容。

現年21歲的佐佐木朗希目前效力日職羅德隊，最快球速可達164公里，去年曾差點連兩場達成完全比賽。上季先發20場，主投129.1局，防禦率2.01，累積飆出173次三振僅低於山本由伸的205次，排行聯盟第二。

經典賽 佐佐木朗希

相關新聞

中職／「新龍牛」+1 劉榮華擔任味全春訓客座教練

味全龍隊春訓將有新血加入，前樂天桃猿隊二軍教練劉榮華將擔任春訓客座教練，今天向球團報到，加入「新龍牛」教練團。

經典賽／佐佐木朗希已適應WBC用球 自信笑容藏不住

日本年輕強投「令和怪物」佐佐木朗希昨日拿到WBC比賽用球，他在自主訓練結束後接受媒體訪問，露出自信笑容表示，「已習慣WBC比賽用球。」 根據日媒《daily》報導，佐佐木昨日於沖繩自主訓練，在5

中職／嘉市棒球場這2隊有望辦主場賽 中華隊先在這打熱身賽

嘉義市立棒球場現為中華職棒富邦悍將二軍主場，不過一軍賽事上季僅1場，市府表示，持續爭取賽事，新球季統一獅、味全龍有望前來...

經典賽／中華隊唯一專職一壘 范國宸準備面對旅外競爭

今年經典賽中華隊內野滿滿工具人，富邦悍將隊范國宸雖是唯一專職一壘手，但仍要面對不小競爭，爭取進入30人名單當然是他的目標...

經典賽／美媒公布WBC奪冠賠率 多明尼加第1、中華隊僅第12

世界棒球經典賽即將在3月開打，美國媒體《FOX》近期也公布各國奪冠賠率，兵強馬壯的多明尼加隊強壓美國隊成為第一，中華隊則不被看好，僅排第12。 《FOX》今公布最新賠率，多明尼加排名第一、美國第

棒球／華南金控青少棒捕手營 鄭達鴻攜2國手當教練

第二屆「華南金控青少棒捕手強化訓練營」在2月1日至3日，於台中文中10棒球場舉辦，為期三天的捕手營中，特地邀請鄭達鴻、陳...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。