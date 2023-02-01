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嘉市棒球場中職這2隊有望辦主場賽 本月中華隊兩場熱身

聯合報／ 記者林伯驊／嘉義即時報導
中華職棒台鋼雄鷹隊本月來參訪嘉義市立棒球場。圖／嘉義市政府提供
中華職棒台鋼雄鷹隊本月來參訪嘉義市立棒球場。圖／嘉義市政府提供

嘉義市立棒球場現為中華職棒富邦悍將二軍主場，不過一軍賽事上季僅1場，市府表示，持續爭取賽事，新球季統一獅、味全龍有望前來以主場出賽，更確定本月經典賽中華隊會來打兩場熱身賽；農曆年前台鋼雄鷹領隊劉東洋、日籍投手教練橫田久也來參觀，認同嘉市球場符合中職需求。

市府表示，經典賽中華隊會來辦熱身賽，本月17日預計中華隊對台鋼雄鷹，21日的對手正確認中，不過是否開放球迷進場，免費或付費須官方公布。

職棒方面，市府指出，中華職棒大聯盟將在嘉市立棒球場安排的10場一軍熱身賽，且統一獅、味全龍皆可能有嘉市棒球場為主場的比賽，新球季一軍賽事會超過上季的1場；統一領隊蘇泰安7日證實，嘉市府熱情邀約，今年將在嘉市安排主場賽事。

二軍部分，富邦悍將春訓基地移到嘉義縣朴子市的稻江大學，不過仍將嘉市棒球場當主場。

市府前年斥資1.2億整修棒球場，硬體設施風評佳，去年12月舉行第25屆諸羅山盃國際軟式少年棒球邀請賽，249支隊伍、3500名球員參加，完成333場賽事。

農曆年前，台鋼雄鷹領隊劉東洋、日籍投手教練橫田久則受邀參訪嘉市立棒球場，劉東洋肯定市府對職棒比賽推廣及球場維護的用心，包含場地排水、草皮維護，及球員休息室、訓練室、水療池等硬體，處處可見嘉市棒球場是符合中職比賽的球場，非常期待以後有機會透過各種形式與市府合作，來這座球場辦比賽。

中華職棒台鋼雄鷹隊本月來參訪嘉義市立棒球場。圖／嘉義市政府提供
中華職棒台鋼雄鷹隊本月來參訪嘉義市立棒球場。圖／嘉義市政府提供
中華職棒台鋼雄鷹隊本月來參訪嘉義市立棒球場。圖／嘉義市政府提供
中華職棒台鋼雄鷹隊本月來參訪嘉義市立棒球場。圖／嘉義市政府提供
中華職棒台鋼雄鷹隊本月來參訪嘉義市立棒球場。圖／嘉義市政府提供
中華職棒台鋼雄鷹隊本月來參訪嘉義市立棒球場。圖／嘉義市政府提供
中華職棒台鋼雄鷹隊本月來參訪嘉義市立棒球場。圖／嘉義市政府提供
中華職棒台鋼雄鷹隊本月來參訪嘉義市立棒球場。圖／嘉義市政府提供

棒球 台鋼雄鷹 中華隊

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