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經典賽／中華隊唯一專職一壘 范國宸準備面對旅外競爭

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
2023年經典賽中華隊陣中，富邦悍將隊范國宸是唯一專職一壘手。圖／富邦悍將隊提供
2023年經典賽中華隊陣中，富邦悍將隊范國宸是唯一專職一壘手。圖／富邦悍將隊提供

今年經典賽中華隊內野滿滿工具人，富邦悍將隊范國宸雖是唯一專職一壘手，但仍要面對不小競爭，爭取進入30人名單當然是他的目標，也期待從旅外好手身上學習。

中華隊為了備戰3月8日開打的世界棒球經典賽，從1月29日開始在斗六球場集訓，范國宸成棒生涯第一次入選一級國際賽中華隊集訓名單，幾天下來感受到不同強度，他說：「這裡的選手都是國內外最頂尖的，自己也要拿出最好的一面，爭取進入最後名單。」

中華隊30人名單預計2月6日揭曉，要從目前集訓名單中砍掉6人，內野競爭強度頗高，目前9名入選者中，僅有三壘手王威晨、游擊手江坤宇、范國宸會是是單一守位，張育成、林子偉、吳念庭等人都可守多個位置。

中華職棒富邦悍將隊昨天在嘉義稻江棒球場舉行春訓開訓典禮，范國宸接任新隊長職務。記者侯永全／攝影
中華職棒富邦悍將隊昨天在嘉義稻江棒球場舉行春訓開訓典禮，范國宸接任新隊長職務。記者侯永全／攝影

范國宸雖是唯一一壘手，不過張育成、吳念庭去年球季都還有在一壘出賽過，外野的王柏融也在去年球季加練一壘守備，范國宸也知道：「短期賽還是要看準備狀況，沒有說誰就一定哪個位置，我們工具人多，自己要把狀況準備好。」

張育成預計14日加入中華隊訓練，日職火腿隊王柏融、西武隊吳念庭則是16日報到，范國宸也期待跟他們學習，「各地棒球文化不同，一定會有我沒學過、沒看過的東西。」

范國宸 中華隊 張育成

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