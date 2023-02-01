經典賽／美媒公布WBC奪冠賠率 多明尼加第1、中華隊僅第12

世界棒球經典賽即將在3月開打，美國媒體《FOX》近期也公布各國奪冠賠率，兵強馬壯的多明尼加隊強壓美國隊成為第一，中華隊則不被看好，僅排第12。

《FOX》今公布最新賠率，多明尼加排名第一、美國第2、日本第3、南韓第8，與中華同屬A組的古巴第7、荷蘭第9、義大利與中華並列第12、巴拿馬第14。

多明尼加尚未公布30人名單，先前公布的50人名單充滿大聯盟球星，包括教士隊馬恰多（Manny Machado）、索托（Juan Soto），藍鳥隊小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.），以及剛拿下國聯賽揚獎的馬林魚隊王牌投手阿坎塔拉（Sandy Alcantara）。