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棒球／華南金控青少棒捕手營 鄭達鴻攜2國手當教練

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
第二屆「華南金控青少棒捕手強化訓練營」2月1日至3日在台中文中10棒球場舉辦。圖／中華棒球協會提供
第二屆「華南金控青少棒捕手強化訓練營」2月1日至3日在台中文中10棒球場舉辦。圖／中華棒球協會提供

第二屆「華南金控青少棒捕手強化訓練營」在2月1日至3日，於台中文中10棒球場舉辦，為期三天的捕手營中，特地邀請鄭達鴻、陳瑞慕、黃佳瑋擔任教練團，加強台灣青少棒捕手的守備技術，為台灣棒球扎根。

華南金控自民國96年至今連續17年，推動「一球圓一夢」基層棒球培育計劃，去年更攜手中華民國棒球協會及台灣世界少棒聯盟協會，舉辦國內首次「華南金控青少棒捕手強化訓練營」，得到棒球界熱烈的回響，參加營隊的選手們感受收穫良多，今年持續舉辦。

今日開訓典禮中，主辦單位中華民國棒球協會秘書長林宗成、台灣世界少棒聯盟協會理事長黃英華、華南金控處長陳伯壎以及教練團一同出席，給予學員們支持與鼓勵，並期望他們能在此訓練營，提升自身的能力，為台灣棒球帶來更多的助力。

為感謝華南金控推動基層棒球不遺餘力，中華棒協由林宗成致贈感謝狀，華南金控處長陳伯壎代表接受。陳伯壎表示，本次特別針對臺灣優秀的青少棒捕手，持續舉辦青少棒捕手強化訓練營，幫助年輕捕手提升球技，期盼能培育更多優秀的中華隊捕手，將來為國家爭取最高榮耀。

陳伯壎也說，華南金融集團長期推動「一球圓一夢」基層棒球培育計畫，包含冠名舉辦全國少棒、青少棒國手選拔賽，以及支持國內舉辦世界盃少棒、亞洲盃少棒、亞太區次青少棒、U23世界盃、亞錦賽及洲際盃等國際賽事，並到全台各地舉辦基層棒球訓練營與捐助球具，只要是能夠幫助國內基層棒球發展，我們都會盡力去做。

華南金控青少棒捕手強化訓練營學員皆來自國中硬式組棒球隊捕手，教練團資歷豐富，台中成棒隊總教練鄭達鴻是前職棒選手、2022年U23世界盃中華隊教練，陳瑞慕、黃佳瑋則是2019年亞錦賽冠軍的中華隊國手。

第二屆「華南金控青少棒捕手強化訓練營」2月1日至3日舉辦，中華民國棒球協會秘書長林宗成（右）致贈感謝狀，由華南金控處長陳伯壎（左）代表接受。圖／中華棒球協會提供
第二屆「華南金控青少棒捕手強化訓練營」2月1日至3日舉辦，中華民國棒球協會秘書長林宗成（右）致贈感謝狀，由華南金控處長陳伯壎（左）代表接受。圖／中華棒球協會提供

棒球 中華隊 鄭達鴻

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