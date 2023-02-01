澳職／韓職53歲傳奇具臺晟重登投手丘！3場0失分令人驚艷

53歲南韓傳奇左投具臺晟，上月在澳洲職棒復出，登板3場0失分的表現令人驚艷，他近日也接受南韓媒體專訪，解釋這次復出的原因。

具臺晟過去是韓職韓華鷹王牌投手，曾在1996年囊括韓職MVP、勝投王及防禦率王等大獎，後來也曾效力日職歐力士4年以及美職大都會1年，是史上第二位擁美日韓三國職棒經驗的亞洲球員，也是第一屆棒球經典賽韓國隊成員之一；2010年再轉戰澳洲職棒，一路投到44歲。

2018年吉朗韓國隊成立，他成為首任總教練，該季他也曾以投手身分上場投球。沒想到上個月他又再度復出，總計登板3場2.1局0失分，還飆出2次三振，53歲登板也刷新個人保持的聯盟紀錄。

他近日也接受韓媒《中央日報》訪問，談到本次復出的原因，「當天原本是去幫後輩加油，但總教練李炳圭卻突然提議要不要上場，才決定重登投手丘。」

具臺晟也透露自己退休後仍不斷訓練，包括重訓、跑步及傳接球，目前則在當地少棒擔任教練。他也坦言球速和變化球都不比當年，即使3次登板都沒丟分，但仍不滿意，「我在牛棚練投時，速球可以130公里，實戰卻只有120公里，走後門的滑球也大不如前，可能是球速太慢，打者反而無法應付。」