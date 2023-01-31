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經典賽／美國教頭談克蕭 爆料「他竟擔心會害了球隊」

聯合新聞網／ 綜合報導
克蕭加入經典賽美國隊，教頭爆料他只擔心會害了球隊。 美聯社
克蕭加入經典賽美國隊，教頭爆料他只擔心會害了球隊。 美聯社

大聯盟道奇隊明星強投克蕭(Clayton Kershaw)，生涯15個球季三奪過塞揚獎一次MVP以及一座世界大賽冠軍，擁有197勝2807次三振生涯防禦率2.48驚人紀錄，等於是準名人堂成員的他，確定於今年將加入經典賽美國隊，有了這位「超級戰將」加入，對手都為之膽寒，然而美國隊教頭戴羅沙(Mark DeRosa），在受訪時提及這位首度為國家隊效命的投手時，卻說了一件趣事，「其實，克蕭一直擔心會害了美國隊。」

拉羅沙在接受洛杉磯電台訪問時，提及這位可能是美國國家隊有史以來最強的投手表示，在整個邀請球員加入美國隊過程中，他可能跟克蕭談了最長時間，而克蕭就是覺得自己應該穿著美國隊球衣，在3月11及12兩天(美國時間)站在投手丘上，而決定加入。

「他是有史以來最偉大投手之一，雖我跟他過去相處時間並不多，但跟他談話卻很有趣；然而他最擔心的一件事，就是在3月11或12日上場投球時，給牛棚投手製造太多麻煩，讓教頭陷入很困難的處境之中。」

對於克蕭擔心的事，戴羅沙笑笑回應他說，「克蕭，給我們所有人都製造麻煩吧！我們只是想要你成為我們一員而已。」

34歲的克蕭確實在應付季賽有一套，但短期比賽，像是季後賽他的防禦率就提升至4.42，這也是令他自己擔心的原因吧。不過，美國教頭說了，「他只需要提前做一些準備就行了。」

美國 洛杉磯

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