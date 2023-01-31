影／中職 悍將丘總期許球員努力堅持 林哲瑄：復健一切順利

富邦悍將今天在嘉義縣稻江科技暨管理學院舉行開訓典禮，並公佈新球季全新口號「ALL BLUE」，期許以藍色之力團結一心，在賽場上刮起屬於悍將的「藍色炫風」，邁向總冠軍。卸下隊長任務的林哲瑄表示，復健進度很順利，希望球季開打後能如願登場比賽。總教練丘昌榮則期勉球員除了努力更要堅持下去，打出好成績，回饋球團與球迷的支持。

外野手林哲瑄去年七月在新竹棒球場因飛撲接球受傷後，去年底開始積極復健，他表示迄今復健過程都很順利，訓練期間進行150顆球左右的傳接球及打擊練習，循序漸進希望球季開打前，完全康復參加比賽。