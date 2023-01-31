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影／中職 悍將丘總期許球員努力堅持 林哲瑄：復健一切順利
富邦悍將今天在嘉義縣稻江科技暨管理學院舉行開訓典禮，並公佈新球季全新口號「ALL BLUE」，期許以藍色之力團結一心，在賽場上刮起屬於悍將的「藍色炫風」，邁向總冠軍。卸下隊長任務的林哲瑄表示，復健進度很順利，希望球季開打後能如願登場比賽。總教練丘昌榮則期勉球員除了努力更要堅持下去，打出好成績，回饋球團與球迷的支持。
外野手林哲瑄去年七月在新竹棒球場因飛撲接球受傷後，去年底開始積極復健，他表示迄今復健過程都很順利，訓練期間進行150顆球左右的傳接球及打擊練習，循序漸進希望球季開打前，完全康復參加比賽。
總教練丘昌榮表示，去年球隊表現不如預期，針對戰績目標設定，他無法像變魔術般掌控，但求資深球員及教練團帶領年輕球員一起努力，至於達到哪個目標，端看球隊付出多少，也許努力不一定會成功，不過不努力就很難成功。丘總也期許球員不僅努力更重要的是球季中能堅持下去，尤其在炎熱的七、八月比賽，能堅持展現球技與求勝的態度非常重要。
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