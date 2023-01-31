中職／郭俊麟目標投滿百局 春訓百球起跳有日職經驗

富邦悍將隊季後一波換血，2月2日才要滿31歲的郭俊麟已經成為最資深的本土投手，新球季設立一軍投滿100局的目標，春訓為此要累積投球量，目標牛棚練投每次百球起跳。

想到去年球季教練團為了讓他休息，不時讓郭俊麟跳過輪值，今年他希望能夠穩定在先發輪值中，「達到一軍100局以上。」

今年春訓郭俊麟預計這個循環才會進牛棚投球，進度較慢原因是想第一次進牛棚就直接拉高數量，加上投手教練郭勇志熟悉他的調整方式，願意讓郭俊麟照自己節奏準備。

從春訓就累積大量投球數，郭俊麟是從過去效力日職西武隊時學到的方式，回想起2015年整個春訓才投200多球，投手教練直接攤開其他人投球數給他看，都是1000球以上，讓他受到震撼。

「在那邊球隊規定的量投完後，還是會有人自己繼續投。」郭俊麟指出日職與台灣的不同，自主投球的強度就跟訓練雷同，「在這裡可能有的教練還會禁止，不過在那邊不會管，只要你隔天能夠繼續投、不會痠痛就好。」

中華職棒富邦悍將隊今天在嘉義稻江棒球場舉行春訓開訓典禮，投手郭俊麟目標投100局以上。記者侯永全／攝影

在日職第2年開始，郭俊麟也開始每次進牛棚就投到百球，增強身體肌力，他解釋在春訓就要先體驗撞牆期，到了球季中就懂得調整。

「不是追求量。」郭俊麟表示：「是希望身體更強壯，與其擔心受傷，不如把自己調整好，每次都處在舒服的狀況，永遠卡在那邊，可能還沒受傷就先沒了工作，這樣反而比較可惜，我是這麼想的。」