中職／獅隊公布2月7場自辦熱身賽 還有3天「賞獅團」

統一獅隊公布自辦熱身賽程，2月15日起先進行3場隊內紅白賽，首場對外則是21日與經典賽中華隊交手，其中兩場隊內紅白賽開放售票且有轉播。

今年球季將在4月1日開打，獅隊以賽代訓調整投打守狀況，預計在官辦熱身賽前進行約16場自辦熱身賽，其中2月已排定7場賽事，包括3場分組紅白對抗賽以及與中華隊、韓職培證英雄（2場）、中信兄弟隊交手。

2月17、18日的紅白對抗賽由統一H2O純水冠名贊助，由ELEVEN SPORTS電視及網路轉播，當天賽事也開放球迷購票進場觀賽，預售票將於2月3日中午12點於全台統一超商ibon售票系統及ibon售票網同步開賣，採全場畫位購票入場觀賽。