中職／獅隊公布2月7場自辦熱身賽 還有3天「賞獅團」
統一獅隊公布自辦熱身賽程，2月15日起先進行3場隊內紅白賽，首場對外則是21日與經典賽中華隊交手，其中兩場隊內紅白賽開放售票且有轉播。
今年球季將在4月1日開打，獅隊以賽代訓調整投打守狀況，預計在官辦熱身賽前進行約16場自辦熱身賽，其中2月已排定7場賽事，包括3場分組紅白對抗賽以及與中華隊、韓職培證英雄（2場）、中信兄弟隊交手。
2月17、18日的紅白對抗賽由統一H2O純水冠名贊助，由ELEVEN SPORTS電視及網路轉播，當天賽事也開放球迷購票進場觀賽，預售票將於2月3日中午12點於全台統一超商ibon售票系統及ibon售票網同步開賣，採全場畫位購票入場觀賽。
此外，獅隊春訓期間於2月5、11、12日三天的練球時間上午10點到下午2點，台南棒球場一壘看台提供球迷免費進場觀賞獅子軍練球，不開放合照、簽名，除了全程配戴口罩外，球團也呼籲請勿餵食影響訓練。
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