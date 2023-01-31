中職／周奕丞結束球員生涯當悍將翻譯 對未來有想法

富邦悍將2020年選進野手周奕丞，因個人生涯規劃去年底結束球員生涯、轉任球隊日文翻譯，過去有日本打球與擔任國際賽翻譯經驗，周奕丞盼用不同優勢幫助球隊，未來也有意進修運科相關知識。

野手周奕丞2020年選秀第9輪被富邦悍將選進，2021、2022年都在二軍出賽，但一軍沒有留下出賽紀錄，中職生涯二軍出賽共44場，總計71打數敲出13支安打、2次盜壘成功，去年底決定結束球員生涯、轉任球隊的日文翻譯。

周奕丞透露去年9月去當兵時，那一段時間發生了許多事情，有很多的想法、當兵有比較多的時間，一直跟自己對話，去年底領隊林華韋詢問是否有興趣轉任翻譯，自己有日文方面的優勢，球隊新球季請來的日籍教練垣內哲也是打擊部門的教練，也可以透過這麼方式學到東西。

被問起才25歲、職棒生涯2年就畫下句點，是否有過掙扎，周奕丞表示，還有很多其他的事情可以做，也認為自己在球員這部分可能沒辦法到達頂尖，或許可以用其他方式幫助球隊和其他選手。

周奕丞高中時期到日本福岡第一高等學校打球3年，也曾在MAZDA台日高中棒球菁英對抗賽、多項棒協主辦的國際賽中幫忙協助日文翻譯，對翻譯的工作並不陌生。

周奕丞今天以不同身分參加悍將隊開訓典禮，他也笑說，隊友在跑步訓練時都會開玩笑叫他快點加入，現在看到隊友在訓練還是會有點手癢，但目前僅在球隊日常行程結束後有維持重量訓練。

至於未來的規劃，周奕丞表示，現階段就是翻譯的工作，但本身對運動科學、數據也很有興趣，有機會的話，在翻譯之外也希望能夠加強這方面的知識。