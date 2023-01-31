快訊

胡歌前女友是她們！ 提到摯愛前任拭淚難忘：她真的是很好

室內口罩解禁方向擬跟進「這國」 王必勝：這周將宣布

逢甲大學證實修正論文通過審核 許淑華確定保住碩士學位

中職／指名副隊長有理由 范國宸找王威晨討教當隊長

聯合報／ 記者蘇志畬／嘉義即時報導
富邦悍將隊今天在嘉義稻江棒球場舉行春訓開訓典禮，范國宸接任新隊長職務。記者侯永全／攝影
富邦悍將隊今天在嘉義稻江棒球場舉行春訓開訓典禮，范國宸接任新隊長職務。記者侯永全／攝影

富邦悍將隊今年隊長首度出現新面孔，范國宸生涯初扛重任，期盼建立起良好溝通文化，也不僅積極詢問前隊長林哲瑄，還趁中華隊集訓時跟王威晨請教。

悍將今天在稻江棒球場進行開訓典禮，過去6年由林哲瑄擔任的隊長職務，首度交接給范國宸，同時也指名投手歐書誠、外野手申皓瑋擔任副隊長。

選擇這兩人輔佐有原因，范國宸表示，歐書誠是牛棚投手，比較多時間跟投手群相處，也很有責任感，申皓瑋將進入中生代行列，希望給他一點責任感，「皓瑋很願意幫忙」。

范國宸不打算做出太大改變，一樣是團隊為主，「一支強的球隊一定要有良好文化及溝通，學長、學弟間溝通再多一些，願意開口，場上每個Play也都能互相溝通，一起往好的方向前進。」

范國宸除了請大家給予林哲瑄掌聲致意，也透露自己私下曾找他請教如何當好隊長，「他告訴我，要為了團隊去著想，無論是場上或是場下都一樣，他也會協助我。」

近期入選經典賽中華隊36人集訓名單，范國宸也趁機觀察中華隊隊長王威晨如何領導，「也有跟他詢問，他很熱情，我們聊了滿久的。」

中華職棒富邦悍將隊今天在嘉義稻江棒球場舉行春訓開訓典禮，范國宸接任新隊長職務。記者侯永全／攝影
中華職棒富邦悍將隊今天在嘉義稻江棒球場舉行春訓開訓典禮，范國宸接任新隊長職務。記者侯永全／攝影

范國宸 林哲瑄 中華隊

延伸閱讀

中職／悍將四少獲加薪 整體薪資還是下修

經典賽／有紀律！中華隊投手、野手報到第一名都是悍將

棒球／「小星二代」陸續亮相 彭政閔、張泰山兒子正起步

中職／不僅接中華隊長 王威晨還想超越王光輝三連霸

相關新聞

中職／選擇留下來…高國輝：希望在熟悉地方結束生涯

富邦悍將隊去年季後陣容調整，共有14名球員離隊，高國輝是戰力外唯一續留的球員，他直言繼續當球員是自己的目標，能夠留在悍將...

中職／指名副隊長有理由 范國宸找王威晨討教當隊長

富邦悍將隊今年隊長首度出現新面孔，范國宸生涯初扛重任，期盼建立起良好溝通文化，也不僅積極詢問前隊長林哲瑄，還趁中華隊集訓...

中職／新賽季10先發待命 悍將洋投來台時間曝光

富邦悍將隊今天舉行春訓開訓典禮，不過第二階段春訓早在26日就啟動，總教練丘昌榮對新球季先發輪值有大致安排，4洋投會採3先...

中職／黃保羅霸氣喊10勝 郭勇志：先8勝好了

富邦悍將隊今天春訓開訓典禮上，去年首輪新秀黃保羅霸氣喊話「早日上一軍、目標10勝」，教練團對他有先發期許，不過投手教練郭...

中職／獅隊4號洋投就是委籍右投桑契斯 布雷克已搭機來台

統一獅隊4位洋投底定，布雷克預計在明天抵達台灣，成為陣中第一號報到洋投，羅昂、克維斯從2月起依序抵台；尚未「官宣」的4號...

中職／獅隊公布2月7場自辦熱身賽 還有3天「賞獅團」

統一獅隊公布自辦熱身賽程，2月15日起先進行3場隊內紅白賽，首場對外則是21日與經典賽中華隊交手，其中兩場隊內紅白賽開放...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。