中職／指名副隊長有理由 范國宸找王威晨討教當隊長
富邦悍將隊今年隊長首度出現新面孔，范國宸生涯初扛重任，期盼建立起良好溝通文化，也不僅積極詢問前隊長林哲瑄，還趁中華隊集訓時跟王威晨請教。
悍將今天在稻江棒球場進行開訓典禮，過去6年由林哲瑄擔任的隊長職務，首度交接給范國宸，同時也指名投手歐書誠、外野手申皓瑋擔任副隊長。
選擇這兩人輔佐有原因，范國宸表示，歐書誠是牛棚投手，比較多時間跟投手群相處，也很有責任感，申皓瑋將進入中生代行列，希望給他一點責任感，「皓瑋很願意幫忙」。
范國宸不打算做出太大改變，一樣是團隊為主，「一支強的球隊一定要有良好文化及溝通，學長、學弟間溝通再多一些，願意開口，場上每個Play也都能互相溝通，一起往好的方向前進。」
范國宸除了請大家給予林哲瑄掌聲致意，也透露自己私下曾找他請教如何當好隊長，「他告訴我，要為了團隊去著想，無論是場上或是場下都一樣，他也會協助我。」
近期入選經典賽中華隊36人集訓名單，范國宸也趁機觀察中華隊隊長王威晨如何領導，「也有跟他詢問，他很熱情，我們聊了滿久的。」
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