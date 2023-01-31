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中職／黃保羅霸氣喊10勝 郭勇志：先8勝好了

聯合報／ 記者蘇志畬／嘉義即時報導
富邦悍將隊今天在嘉義稻江棒球場舉行春訓開訓典禮，去年首輪新秀黃保羅喊出10勝目標。記者侯永全／攝影
富邦悍將隊今天在嘉義稻江棒球場舉行春訓開訓典禮，去年首輪新秀黃保羅喊出10勝目標。記者侯永全／攝影

富邦悍將隊今天春訓開訓典禮上，去年首輪新秀黃保羅霸氣喊話「早日上一軍、目標10勝」，教練團對他有先發期許，不過投手教練郭勇志不希望給太大負擔，幫忙修正目標，「先8勝好了。」

黃保羅去年才從平鎮高中畢業，經歷U18世界盃棒球賽，之後在二軍總冠軍賽登板，球速不如以往水準， 黃保羅表示，目前狀況比之前更好，牛棚投到50至70顆，對於教練團期待他進入先發，他說：「我自己也很期待。」

郭勇志今年回鍋加入悍將擔任一軍投手教練，直言黃保羅能力不用多說，是有期待感的球員，不過年輕選手球團這邊也會有保護機制，出賽方式還要看未來的規劃。

新秀加入職棒多半會有生澀、緊張感，不過郭勇志稱讚黃保羅感覺不會緊張，「他滿享受這個環境的。」

黃保羅還沒在一軍出賽過，直接喊出10勝目標，而且是不含二軍，笑說：「標準要設高、做到才會有成就感。」郭勇志評估，如果身體狀況不錯，確實可以期待10勝，「先給他8勝當目標。」

除了黃保羅外，郭勇志對潘奕誠和黃子宸兩位新秀也有期待，點出兩人身材條件、球的品質都不錯，潘奕誠是過往帶過的台體球員，發現潘奕誠剛進入職棒比較緊張，也一直鼓勵提醒他。

黃保羅 平鎮高中 牛棚

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