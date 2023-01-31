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中職／復健順利拚開季 林哲瑄笑談：球衣變小件

聯合報／ 記者蘇志畬／嘉義即時報導
富邦悍將隊今天在嘉義稻江棒球場舉行春訓開訓典禮，林哲瑄新球季許願「一切順利」。記者侯永全／攝影
富邦悍將隊今天在嘉義稻江棒球場舉行春訓開訓典禮，林哲瑄新球季許願「一切順利」。記者侯永全／攝影

富邦悍將隊外野手林哲瑄去年7月驚天一撲後球季報銷，今年春訓力拚再起，復健進度不錯，期待能趕上4月開季，他許下心願「一切順利」，瘋狂練習再次穿上球衣驚呼：「怎麼變小件了？」

林哲瑄因在新竹棒球場飛撲接球，造成左肩關節唇破裂開刀治療，今天開訓典禮沒有缺席，也透露最新復健進度，「現在已經可以打打擊練習，數量到150顆。」

問過別人開刀經驗，林哲瑄慶幸自己開刀後在拗肩膀角度時沒遇到太多難關，才能夠盡早投入練習，從一開始拋球打擊進步到餵球的打擊練習，數量從30顆逐步上調，對於目前進度，他說：「還算順利。」

傳接球、守備對林哲瑄來說也不是太大問題，何時能進入實戰？他坦言目前還沒時間表，「要等醫生評估，打擊練習OK後，還要Live BP，最後才是實戰。」

許下「一切順利」的心願，林哲瑄希望不要因為復健進度影響到開季，「最近重訓、穩定度都OK。」他也笑說，今天穿上球衣還覺得，「怎麼變小件了。」事實是他身材變大一號了。

林哲瑄 新竹棒球場 富邦悍將

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