快訊

胡歌前女友是她們！ 提到摯愛前任拭淚難忘：她真的是很好

逢甲大學證實修正論文通過審核 許淑華確定保住碩士學位

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／悍將新春訓基地揭祕 期待未來開放球迷參觀

聯合報／ 記者蘇志畬／嘉義即時報導
富邦悍將隊今年春訓基地移到稻江棒球場，領隊林華韋介紹現有場地規劃。記者蘇志畬／攝影
富邦悍將隊今年春訓基地移到稻江棒球場，領隊林華韋介紹現有場地規劃。記者蘇志畬／攝影

富邦悍將隊今年春訓基地移到稻江棒球場，包括兩座主球場、室內打擊練習場、牛棚練投區，還有多項室內設施，設備堪稱完備，領隊林華韋期待未來長期合作，再增闢一座內野守備練習場，也考慮一切上軌道後，開放球迷進場參觀。

稻江科技暨管理學院因疫情加上停招，棒球場地閒置兩年，悍將接手後花了3個月時間緊急整備，恢復到一般狀態，林華韋指出場地還有可改善的地方，需要時間整理，也感謝嘉義市政府過去借出嘉義市棒球場給悍將使用，「未來嘉義市棒球場還是會安排二軍比賽。」

由於悍將目前與稻江簽的是兩年租約，若是未來能簽訂10年長約，也有投入預算追加整建的計畫，林華韋表示，希望在主球場旁空地增加內野守備練習場地、加大室內練習場，再租借宿舍及餐廳等，「目前空間做二軍基地是可以，但春訓來說還是有點不足。」

雖然只有短暫時間整備，悍將該有的設施沒缺，將球場旁大樓的一樓重新整理，加上防護室（總計3個水療池）、重訓室、球員休息室以及一間多功能室，讓球隊能安心訓練。

富邦悍將隊今年春訓基地移到稻江棒球場，備有防護室。記者蘇志畬／攝影
富邦悍將隊今年春訓基地移到稻江棒球場，備有防護室。記者蘇志畬／攝影
富邦悍將隊今年春訓基地移到稻江棒球場，有6道牛棚練投區。記者蘇志畬／攝影
富邦悍將隊今年春訓基地移到稻江棒球場，有6道牛棚練投區。記者蘇志畬／攝影
富邦悍將隊今年春訓基地移到稻江棒球場，防護室內還有三座水療池。記者蘇志畬／攝影
富邦悍將隊今年春訓基地移到稻江棒球場，防護室內還有三座水療池。記者蘇志畬／攝影
富邦悍將隊今年春訓基地移到稻江棒球場，備有重訓室。記者蘇志畬／攝影
富邦悍將隊今年春訓基地移到稻江棒球場，備有重訓室。記者蘇志畬／攝影

棒球 林華韋 牛棚

延伸閱讀

中職／悍將春訓稻江基地展新貌 林華韋盼至少合作10年

中職／悍將再唸一次四大守則 林華韋：非常嚴格要求

中職／悍將口號「All Blue」 丘昌榮盼刮起藍色旋風

中職／悍將四少獲加薪 整體薪資還是下修

相關新聞

中職／選擇留下來…高國輝：希望在熟悉地方結束生涯

富邦悍將隊去年季後陣容調整，共有14名球員離隊，高國輝是戰力外唯一續留的球員，他直言繼續當球員是自己的目標，能夠留在悍將...

中職／悍將口號「All Blue」 丘昌榮盼刮起藍色旋風

富邦悍將隊今天在稻江棒球場進行春訓開訓典禮，公布新年度口號「All Blue」，總教練丘昌榮期許球隊颳起藍色旋風、展現藍...

中職／新賽季10先發待命 悍將洋投來台時間曝光

富邦悍將隊今天舉行春訓開訓典禮，不過第二階段春訓早在26日就啟動，總教練丘昌榮對新球季先發輪值有大致安排，4洋投會採3先...

中職／黃保羅霸氣喊10勝 郭勇志：先8勝好了

富邦悍將隊今天春訓開訓典禮上，去年首輪新秀黃保羅霸氣喊話「早日上一軍、目標10勝」，教練團對他有先發期許，不過投手教練郭...

中職／獅隊4號洋投就是委籍右投桑契斯 布雷克已搭機來台

統一獅隊4位洋投底定，布雷克預計在明天抵達台灣，成為陣中第一號報到洋投，羅昂、克維斯從2月起依序抵台；尚未「官宣」的4號...

中職／指名副隊長有理由 范國宸找王威晨討教當隊長

富邦悍將隊今年隊長首度出現新面孔，范國宸生涯初扛重任，期盼建立起良好溝通文化，也不僅積極詢問前隊長林哲瑄，還趁中華隊集訓...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。