中職／悍將新春訓基地揭祕 期待未來開放球迷參觀

富邦悍將隊今年春訓基地移到稻江棒球場，包括兩座主球場、室內打擊練習場、牛棚練投區，還有多項室內設施，設備堪稱完備，領隊林華韋期待未來長期合作，再增闢一座內野守備練習場，也考慮一切上軌道後，開放球迷進場參觀。

稻江科技暨管理學院因疫情加上停招，棒球場地閒置兩年，悍將接手後花了3個月時間緊急整備，恢復到一般狀態，林華韋指出場地還有可改善的地方，需要時間整理，也感謝嘉義市政府過去借出嘉義市棒球場給悍將使用，「未來嘉義市棒球場還是會安排二軍比賽。」

由於悍將目前與稻江簽的是兩年租約，若是未來能簽訂10年長約，也有投入預算追加整建的計畫，林華韋表示，希望在主球場旁空地增加內野守備練習場地、加大室內練習場，再租借宿舍及餐廳等，「目前空間做二軍基地是可以，但春訓來說還是有點不足。」