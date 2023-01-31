快訊

胡歌前女友是她們！ 提到摯愛前任拭淚難忘：她真的是很好

逢甲大學證實修正論文通過審核 許淑華確定保住碩士學位

中職／郭勇志讚悍將年輕投手求知慾高 點名印象深3新秀

中央社／ 嘉義31日電
郭勇志重回富邦悍將任一軍投手教練，也盼從日籍二軍投手教練酒井光次郎身上學東西，並誇讚悍將投手群年輕求知慾高，點名對新秀投手黃保羅、潘奕誠和黃子宸有期待。圖為郭勇志（中）牛棚觀看郭俊麟（左）與楊強森（右）練投。 中央社
郭勇志重回富邦悍將任一軍投手教練，也盼從日籍二軍投手教練酒井光次郎身上學東西，並誇讚悍將投手群年輕求知慾高，點名對新秀投手黃保羅、潘奕誠和黃子宸有期待。圖為郭勇志（中）牛棚觀看郭俊麟（左）與楊強森（右）練投。 中央社

郭勇志重回富邦悍將任一軍投手教練，也盼從日籍二軍投手教練酒井光次郎身上學東西，並誇讚悍將投手群年輕求知慾高，點名對新秀投手黃保羅、潘奕誠和黃子宸有期待。

郭勇志再度回到中職富邦悍將隊擔任一軍投手教練，他表示很熟悉的球衣，但跟以往相比是比較新的團隊，心情是既興奮也很期待，過去與總教練丘昌榮從一同到美國受訓，去美職皇家隊學習，是比較長期的相處經驗。

郭勇志帶領台體大棒球隊拿下大專棒球聯賽（公開一級）冠軍後加入悍將，這段期間觀察悍將投手群，目前進度比較快，2月開始就會陸續安排實戰，也要等投手教練羅曼抵台後，也會再討論安排投手群的調度。

郭勇志表示，目前大部分投手都在進度內，幾名比較資深投手像郭俊麟、賴智垣、歐書誠調整進度比較慢，但不擔心他們，也準備要進牛棚了。

郭俊麟雖然才30歲，卻已算是悍將投手群最資深，悍將投手群年輕，但郭勇志稱讚年輕球員求知慾高、學習態度積極，不會因為年輕就不敢問問題。

悍將今年也有請來日籍二軍投手教練酒井光次郎，郭勇志表示，過去在台體時期、國家代表隊時期有被酒井光次郎帶過，雖然將近15年沒見面，「但他的中文還是很流利，完全不用想就可以對答如流，一見面就叫出我的名字」。

被問起對悍將投手群印象深刻的人，郭勇志表示，除了大家都很關注的黃保羅外，對潘奕誠和黃子宸也有期待，兩人身材條件都不錯，球的品質也不錯，潘奕誠是過往台體帶過的子弟兵，之前有發現潘奕誠剛進入職棒比較緊張，也一直鼓勵提醒他，該用什麼樣的心態面對這樣的職場和領域。

黃保羅 富邦悍將 郭俊麟

延伸閱讀

中職／悍將春訓稻江基地展新貌 林華韋盼至少合作10年

中職／悍將背號大搬風 陳鴻文背號有人接手

中職／悍將口號「All Blue」 丘昌榮盼刮起藍色旋風

中職／悍將合約條件沒輸 林華韋：王躍霖想和弟弟同隊

相關新聞

中職／選擇留下來…高國輝：希望在熟悉地方結束生涯

富邦悍將隊去年季後陣容調整，共有14名球員離隊，高國輝是戰力外唯一續留的球員，他直言繼續當球員是自己的目標，能夠留在悍將...

中職／悍將口號「All Blue」 丘昌榮盼刮起藍色旋風

富邦悍將隊今天在稻江棒球場進行春訓開訓典禮，公布新年度口號「All Blue」，總教練丘昌榮期許球隊颳起藍色旋風、展現藍...

中職／新賽季10先發待命 悍將洋投來台時間曝光

富邦悍將隊今天舉行春訓開訓典禮，不過第二階段春訓早在26日就啟動，總教練丘昌榮對新球季先發輪值有大致安排，4洋投會採3先...

中職／黃保羅霸氣喊10勝 郭勇志：先8勝好了

富邦悍將隊今天春訓開訓典禮上，去年首輪新秀黃保羅霸氣喊話「早日上一軍、目標10勝」，教練團對他有先發期許，不過投手教練郭...

中職／獅隊4號洋投就是委籍右投桑契斯 布雷克已搭機來台

統一獅隊4位洋投底定，布雷克預計在明天抵達台灣，成為陣中第一號報到洋投，羅昂、克維斯從2月起依序抵台；尚未「官宣」的4號...

中職／指名副隊長有理由 范國宸找王威晨討教當隊長

富邦悍將隊今年隊長首度出現新面孔，范國宸生涯初扛重任，期盼建立起良好溝通文化，也不僅積極詢問前隊長林哲瑄，還趁中華隊集訓...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。