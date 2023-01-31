中職／郭勇志讚悍將年輕投手求知慾高 點名印象深3新秀

郭勇志重回富邦悍將任一軍投手教練，也盼從日籍二軍投手教練酒井光次郎身上學東西，並誇讚悍將投手群年輕求知慾高，點名對新秀投手黃保羅、潘奕誠和黃子宸有期待。

郭勇志再度回到中職富邦悍將隊擔任一軍投手教練，他表示很熟悉的球衣，但跟以往相比是比較新的團隊，心情是既興奮也很期待，過去與總教練丘昌榮從一同到美國受訓，去美職皇家隊學習，是比較長期的相處經驗。

郭勇志帶領台體大棒球隊拿下大專棒球聯賽（公開一級）冠軍後加入悍將，這段期間觀察悍將投手群，目前進度比較快，2月開始就會陸續安排實戰，也要等投手教練羅曼抵台後，也會再討論安排投手群的調度。

郭勇志表示，目前大部分投手都在進度內，幾名比較資深投手像郭俊麟、賴智垣、歐書誠調整進度比較慢，但不擔心他們，也準備要進牛棚了。

郭俊麟雖然才30歲，卻已算是悍將投手群最資深，悍將投手群年輕，但郭勇志稱讚年輕球員求知慾高、學習態度積極，不會因為年輕就不敢問問題。

悍將今年也有請來日籍二軍投手教練酒井光次郎，郭勇志表示，過去在台體時期、國家代表隊時期有被酒井光次郎帶過，雖然將近15年沒見面，「但他的中文還是很流利，完全不用想就可以對答如流，一見面就叫出我的名字」。

被問起對悍將投手群印象深刻的人，郭勇志表示，除了大家都很關注的黃保羅外，對潘奕誠和黃子宸也有期待，兩人身材條件都不錯，球的品質也不錯，潘奕誠是過往台體帶過的子弟兵，之前有發現潘奕誠剛進入職棒比較緊張，也一直鼓勵提醒他，該用什麼樣的心態面對這樣的職場和領域。