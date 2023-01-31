中職／選擇留下來…高國輝：希望在熟悉地方結束生涯

富邦悍將隊去年季後陣容調整，共有14名球員離隊，高國輝是戰力外唯一續留的球員，他直言繼續當球員是自己的目標，能夠留在悍將，「在熟悉的地方結束生涯，對我是最好的事了。」

悍將今天舉行春訓開訓典禮，高國輝寫下年度心願「兔躍前行」，希望能夠跨越去年陰霾，自己重新出發，適時幫助年輕球員，自己也能夠繳出成績幫助球隊。

悍將去年放在60人名單外共有5人最受矚目，其中林益全、陳鴻文、王躍霖都離隊，林琨笙轉任教練，高國輝表示，國外職棒轉隊頻繁，「每個人選擇都不同」。

當初被放在戰力外名單，悍將有跟高國輝談過轉任教練的可能性，不過因有其他球隊開出球員約條件，悍將也跟進，高國輝表示：「我想要再一、兩年時間，證明自己，最終留在這邊，希望留在最熟悉結束球員生涯。」

何時退休高國輝要看身體狀況，真的沒辦法就會退下來，但在退休之前，很希望為球隊拿下總冠軍，「這也是我留下來最大的願望。」

悍將今年大幅度換血，高國輝表示，球隊戰績不好的時候，陣容難免有調整，「我們球員能做的還是把球打好，爭取最好成績。」