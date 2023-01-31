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中職／獅隊4號洋投就是委籍右投桑契斯 布雷克已搭機來台

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
截圖自Leones del Caracas推特 28歲委內瑞拉籍右投桑契斯是獅隊第四號洋投。
截圖自Leones del Caracas推特 28歲委內瑞拉籍右投桑契斯是獅隊第四號洋投。

統一獅隊4位洋投底定，布雷克預計在明天抵達台灣，成為陣中第一號報到洋投，羅昂、克維斯從2月起依序抵台；尚未「官宣」的4號洋投，IG追蹤現端倪，28歲委內瑞拉籍右投桑契斯（Mario Sanchez）按讚獅隊IG帳號，領隊蘇泰安證實已經與他完成合約。

獅隊先前提示新洋投資歷，包括層級美國職棒3A的右投，沒有日韓職棒經驗，近期在委內瑞拉冬季聯盟表現不錯，已有球迷找出符合條件的桑契斯。

桑契斯小聯盟打拚10年，不曾升上大聯盟，旅美最高層級3A，去年在雙城3A出賽28場（13場先發），取得6勝4敗、防禦率4.24，隨後於委內瑞拉冬季聯盟出賽11場都是先發，拿下2勝3敗、防禦率2.38。

獅隊4位洋投找齊，桑契斯預計在2月中抵台，將是4人中最晚抵台；布雷克則是已在加拿大搭上飛機，明天就會抵台，接下來依序是羅昂、克維斯。

布雷克 雙城

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