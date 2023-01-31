中職／黃保羅穿0號霸氣喊10勝 郭勇志有期待感

富邦悍將隊開訓典禮，去年選秀首輪選進好手黃保羅霸氣喊話「早日上一軍、目標10勝」，教練團對黃保羅有期待感，投手教練郭勇志直言看不出黃保羅的緊張感，「感覺很享受這個環境」。

中華職棒富邦悍將隊今天在稻江舉行開訓典禮，去年選秀首輪選進的高中應屆畢業投手黃保羅霸氣喊話，「早日上一軍、目標10勝、健健康康」，今年也改穿背號0號，他表示代表「歸零、吸取經驗」。

悍將總教練丘昌榮點名現階段規劃排出的先發投手，除了洋投之外，本土投手人選中有黃保羅，丘昌榮表示，黃保羅雖然才18歲、剛進到職業，但不會設限，也提到黃保羅季後很早就到新莊開始跟著球隊訓練，但還需要跟教練團討論看合不合適，「如果可以、開季也有可能，如果需要時間、教練團也會給他時間」。

黃保羅說，去年剛加入球隊，有在二軍總冠軍賽出賽、球速沒有發揮，可能跟休息時間比較久，或者疲勞累積有關係，目前的狀況已經比之前好很多了，目前牛棚可以投50至70顆，讓自己調整到可以先發長局數的感覺。

中華職棒富邦悍將隊31日舉行開訓典禮，2022年選秀首輪選進的高中應屆畢業投手黃保羅霸氣喊話，「早日上一軍、目標10勝、健健康康」。 中央社

郭勇志加入悍將擔任一軍投手教練，他表示黃保羅的能力不需要多說，是很好的球員、讓大家有期待感，但對於年輕選手球團也有保護機制，就看球隊的訓練規劃。

郭勇志表示，新秀加入球隊多少會有不適應感和緊張感，「但黃保羅完全看不出來、他蠻享受這個環境的」，黃保羅畢業於青棒強權平鎮高中，可能也是習慣高張力比賽，感覺不怕挑戰。

聽到黃保羅喊出「10勝」目標，郭勇志表示：「如果身體狀況不錯，可以期待看看，先給他8勝當作目標。」

黃保羅表示，先前直球和變化球動作有比較明顯的不同，教練有提點細節要做好，目前球速已經有回到之前的水準，喊出10勝高標，他則笑說：「標準要設高、做到才會有成就感。」