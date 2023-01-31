中職／10先發待命 悍將洋投來台時間曝光

富邦悍將隊今天舉行春訓開訓典禮，不過第二階段春訓早在26日就啟動，總教練丘昌榮對新球季先發輪值有大致安排，4洋投會採3先發、1後援配置，再加上江少慶為首的6名本土投手，對新秀黃保羅則語帶保守「不設限制、持續評估」。

悍將目前宣布簽下4名洋投富藍戈、安得勝、艾普勒及肯特，其中安得勝因較晚簽約，預計2月中抵達，其他三人會在2月2日、3日會合參加春訓，丘昌榮表示，去年富藍戈表現很好，今年也希望他擔任後防，分攤牛棚壓力。

外籍投手教練羅曼預計明天抵達，丘昌榮指出，先發輪值還要與羅曼討論才能確定，不過目前規劃加上洋投有8到10名人選，本土投手中，他點名江少慶、陳仕朋、郭俊麟、江國豪、游霆崴、李子強都會以先發去調整。

去年季中選秀悍將第一指名的黃保羅喊出10勝目標，丘昌榮表示，球隊對他不會設限，但也會每個階段觀察、評估，如果進度都能適應，或許開季也可能直接先發。

悍將第二階段春訓展開後，接下來預計2月開始進入實戰階段，2月11日第一場隊內賽、17日第一場對外賽是在斗六球場對味全龍隊，丘昌榮表示，以賽代訓會是此階段的目標，預計安排20到25場，就看投手安排。