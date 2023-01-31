中職／林哲瑄復健順利又變壯 笑喊去年球衣感覺變小了

中職富邦悍將隊野手林哲瑄去年下半季在新竹出賽撲接飛球受傷、左肩動刀，今天開訓典禮寫下心願「一切順利」，透露復健過程順利，身體變強壯，笑說「穿去年球衣好像變小了」。

中華職棒富邦悍將隊野手林哲瑄去年7月在新竹市立棒球場出賽，外野守備時撲接飛球造成左肩關節唇破裂合併部分旋轉肌撕裂傷，後來透過手術修補、球季報銷。

悍將今天在嘉義稻江棒球場舉行開訓典禮，林哲瑄透露復健進度，表示目前打擊練習已經從打用拋的球進行到打用投的球，顆數有拉到150顆，打完隔天手部也不會痠痛，等防護員評估過後就可以打擊投手投出的球。

林哲瑄表示，復健要一個階段一個階段來，但目前重訓、力量、穩定度都不錯，傳球、接球、守備也沒有問題，也透露身體變得比較強壯，「穿去年的球衣有衣服變小的感覺」。

林哲瑄在開訓心願上寫下「一切順利」，希望復健的過程一切順利、持續按照進度走，不要遇到什麼問題讓進度延後。

林哲瑄透露自己算是幸運的，聽開過刀的人分享凹角度的過程最痛苦，但自己沒有經歷到，角度已經蠻好的，如果可以、也希望可以順利趕上今年開季。