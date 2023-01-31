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中職／悍將再唸一次四大守則 林華韋：非常嚴格要求

聯合報／ 記者蘇志畬／嘉義即時報導
富邦悍將隊今天在嘉義稻江棒球場舉行春訓開訓典禮。記者侯永全／攝影
富邦悍將隊今天在嘉義稻江棒球場舉行春訓開訓典禮。記者侯永全／攝影

富邦悍將領隊林華韋在球上寫下新年心願，大聲喊出「總冠軍」3個字，對新球季期許很深，今天開訓典禮上，他也再次重申四大指標「榮譽、紀律、倫理和舉止」，期盼打造球隊文化，進軍總冠軍。

悍將進軍中職第7年，富邦接手後首冠尚未進帳，林華韋坦言，去年球季表現大家都清楚，「我們表現不盡理想，剛剛大家都寫下新年新心願，期許全隊一起努力，朝總冠軍邁進，以最好表現回報球迷的支持。」

林華韋認為，球隊要變強，球隊文化非常重要，「今年開始我會非常嚴格，要求大家四大方向，榮譽、紀律、倫理和舉止。」

這四大守則也貼在今年春訓基地、稻江棒球場的室內區域，林華韋指出，職棒球員不能只顧好自己的球技，「行為、舉止都會是外界表率，希望大家銘記在心。」

林華韋 棒球 富邦悍將

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