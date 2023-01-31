中職／悍將背號大搬風 陳鴻文背號有人接手

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聯合報／ 記者蘇志畬／嘉義即時報導
富邦悍將隊今天在嘉義稻江棒球場舉行春訓開訓典禮，林哲瑄（右）將隊長職務交接給范國宸（左）。記者侯永全／攝影
富邦悍將隊今天在嘉義稻江棒球場舉行春訓開訓典禮，林哲瑄（右）將隊長職務交接給范國宸（左）。記者侯永全／攝影

富邦悍將隊今年一口氣少了14名球員，但也補進不少新血，球衣背號大搬風，新秀黃保羅從96號換成0號，期待自己「心態歸零、挑戰10勝」，戴云真則穿上原本陳鴻文穿的13號球衣，另外莊韋恩則改名為葉子霆。

悍將今天進行開訓典禮，過去6年由林哲瑄擔任的隊長職務，首度交接給范國宸，同時也指名投手歐書誠、外野手申皓瑋擔任副隊長。

去年季中選秀悍將一共補進11名新人，今天也依序讓他們發表「菜鳥宣言」，其中外野手廖柏勳大喊，「搶下外野先發位置，我要幹掉申皓瑋。」引發全場最大笑聲。

首輪指名投手黃保羅不僅許下身體健健康康、個人10勝的心願，也希望能幫助富邦拿下總冠軍，「2連霸、3連霸、4連霸，一直連霸下去。」引發全場鼓掌。

富邦悍將背號異動表：

投手教練酒井光次郎88號

投手教練郭勇志40號

打擊教練垣內哲也72號

二軍打擊教練蔡建偉36號

二軍體能教練杜正文53號

戴云真15號更換為13號

潘奕誠0號更換為16號

黃子宸023號更換為17號

林岳谷019號更換為19號

蘇煒智76號更換為26號

賴柏鈞012號更換為32號

楊瑞承37號更換為42號

豊暐選擇43號

周佳樂020更換為77號

林栚呈021更換為94號

郭泰呈022更換為96號

池恩齊4號更換為97號

黃保羅96號更換為0號

黃保羅 富邦悍將 申皓瑋

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