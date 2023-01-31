中職／悍將背號大搬風 陳鴻文背號有人接手

富邦悍將隊今年一口氣少了14名球員，但也補進不少新血，球衣背號大搬風，新秀黃保羅從96號換成0號，期待自己「心態歸零、挑戰10勝」，戴云真則穿上原本陳鴻文穿的13號球衣，另外莊韋恩則改名為葉子霆。

悍將今天進行開訓典禮，過去6年由林哲瑄擔任的隊長職務，首度交接給范國宸，同時也指名投手歐書誠、外野手申皓瑋擔任副隊長。

去年季中選秀悍將一共補進11名新人，今天也依序讓他們發表「菜鳥宣言」，其中外野手廖柏勳大喊，「搶下外野先發位置，我要幹掉申皓瑋。」引發全場最大笑聲。

首輪指名投手黃保羅不僅許下身體健健康康、個人10勝的心願，也希望能幫助富邦拿下總冠軍，「2連霸、3連霸、4連霸，一直連霸下去。」引發全場鼓掌。

富邦悍將背號異動表：