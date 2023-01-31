中職／悍將春訓稻江基地展新貌 林華韋盼至少合作10年

中職富邦悍將隊今天在新整理後的春訓基地稻江棒球場舉行開訓典禮，領隊林華韋透露接下來首要重點是草皮強化，陸續整建期許營造優質訓練環境，也盼可有至少10年長期合作。

中華職棒富邦悍將隊今年將訓練基地移到稻江棒球場，因為稻江科技暨管理學院停辦，校區內原有的兩面標準球場荒廢將近2年，但今天開訓典禮已有煥然一新面貌。

領隊林華韋表示，球場荒廢2年，悍將花了3個月時間整理出現在的樣子，球場訓練空間有兩面標準球場，還有室內打擊和牛棚區塊，整理過後新增擁有3個水療設備的防護室，還有重量訓練室、教練休息室、餐廳和球員休息室。

林華韋表示，本來想要做球場草皮的強化，但近期雨水不足，又碰上冬天低溫，評估過後不是最好時機點，但草皮強化會是短期最重要基地整理工作項目。

林華韋提到，基地的整建不可能一次就到位，未來會針對可以做到的部分排出優先順序，兩面標準球場旁邊還有一塊草坪，未來計畫作為另外一面守備訓練的球場，室內訓練的區域也會加大。

目前悍將與稻江合作合約是2年，林華韋表示，希望至少可以簽下10年合約，建立長期合作關係，才可能投入大筆資金，也考慮租借校區內宿舍，若租借下來，也須重新裝潢。

至於悍將原本訓練基地嘉義市立棒球場，林華韋表示，二軍比賽還是會在嘉義市立棒球場，那是很好的比賽場地，但作為二軍訓練基地腹地稍微不足，但比賽仍須借重。