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中職／悍將口號「All Blue」 丘昌榮盼刮起藍色旋風

聯合報／ 記者蘇志畬／嘉義即時報導
悍將公布新年度口號「All Blue」。 截圖自悍將粉絲團
悍將公布新年度口號「All Blue」。 截圖自悍將粉絲團

富邦悍將隊今天在稻江棒球場進行春訓開訓典禮，公布新年度口號「All Blue」，總教練丘昌榮期許球隊颳起藍色旋風、展現藍色力量。

悍將2023年度口號「All Blue」，象徵今年悍將全隊上下一心，發揮悍將藍色之力量，「#湛藍出擊」，團結向前邁進，誓言拿下年度總冠軍，帶領悍將家人們前往榮耀的蔚藍海域，在今年球季颳起屬於悍將的藍色炫風。

悍將去年全年勝率以46勝70敗4和位居五隊最末，總教練丘昌榮也直言，「去年我們表現真的非常不理想，不符合外界的期待，也不符合我們對自己的期待。」

面對新球季到來，丘昌榮呼應今年年度口號，「希望我們重新開始，展現我們藍色旋風、藍色力量，大家一起相信自己、相信團隊、相信富邦悍將。」

悍將從去年12月中旬就開始在新莊球場安排課程讓球員自主參與，今年1月12日移師嘉義稻江棒球場展開第一階段集訓，雖然著重體能、技術量化訓練，但也幾乎全員到齊，農曆年短暫休息後，26日展開第二階段春訓，預計2月啟動隊內及自辦熱身賽。

丘昌榮 富邦悍將 棒球

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