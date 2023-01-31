中職／悍將四少獲加薪 整體薪資還是下修
富邦悍將隊春訓26日就啟動，今天在稻江棒球場舉行開訓儀式，新球季薪資有8成達簽約共識，范國宸、戴培峰、陳仕朋都獲得加薪，不過整體薪資仍是向下修正。
領隊林華韋不諱言，去年球季球隊整體成績不理想，「整體薪資來說是下降的，薪水調整要考量到團隊成績、個人獎項等等，當然也希望盡早進入加薪的階段。」悍將去年上半季16勝43敗1和排名墊底，下半季雖然衝上第三，不過全年度仍以46勝70敗4和位居五隊最末。
不過個人來說，范國宸囊括一壘金手套、最佳十人，戴培峰蹲滿百局，陳仕朋8勝防禦率2.69，都很不錯，林華韋也表示，個人表現好的還是會獲得加薪，可以透露的是范國宸、戴培峰、陳仕朋以及賴智垣。
悍將目前全隊薪資都至少談過一輪，林華韋表示，目前有8成達成共識、接近簽約，詳細數字會等全部談完後一併公布，不希望影響目前談薪階段。
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