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經典賽／球評大膽推測先發投手 大谷翔平首戰對決大陸

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
大谷翔平（左）預測可號能對中國先發主投。 法新社
大谷翔平（左）預測可號能對中國先發主投。 法新社

日本備戰世界棒球經典賽，挑戰隊史第3座冠軍，中日龍隊前監督、資深球評谷繁元信分析先發投手輪值名單，大膽推測大谷翔平將在3月9日首戰對決中國大陸。

日本和大陸、南韓、捷克、澳洲分在B組，將在東京巨蛋以地主身分迎敵，從3月9日到12日連續4天出賽；谷繁在富士電視台的體育節目談到先發投手人選，預測大谷將在首戰登板，達比修有10日對決南韓，接著山本由伸11日對捷克、佐佐木朗希12日對澳洲。

谷繁對首輪賽事如此大膽推測，尤其大谷、達比修扛起前兩戰先發，強調是著眼於整個賽程，必須考量最後的四強賽、冠軍戰。

他特別提到，八強賽更是非贏不可的比賽，對手將是A組的中華、荷蘭、古巴、義大利、巴拿馬其中之一，這兩人在分組賽首次投球後，至少可休5天以上再登板，到時大谷先發、退下投手丘後可當指定打者，再由達比修接力投球，也是可以考量之處，讓投手群戰力發揮最大效果。

日本一旦順利拚進四強，美國是可能對手之一，谷繁認為可由山本、佐佐木聯手作戰，儘管對手都是大聯盟球員，但這畢竟是單一比賽， 無論對手的水準有多高 ，山本有能力超越。

按照谷繁的推算，日本若能拚進冠軍戰，最後再由大谷或是達比修登板，到時如何調度就看教練團的決定。

佐佐木朗希 大谷翔平 大聯盟

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