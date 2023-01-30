快訊

哭哭...台積電大漲40元 逾3萬小股東年前下車「虧大了」

日本機場本月第2起「炸彈恐嚇」 全日空2航班臨時取消

陳建仁四大原則組閣 完整新內閣名單公布

PLG／避免魔獸事件重演！鋼鐵人售票海報林書豪被拉掉了

中央社／ 台北30日電
昨天鋼鐵人臉書售票海報還有林書豪，但由於首秀日未定，今天更新版，林書豪就被拉掉了。 鋼鐵人臉書
昨天鋼鐵人臉書售票海報還有林書豪，但由於首秀日未定，今天更新版，林書豪就被拉掉了。 鋼鐵人臉書

前NBA台裔球星林書豪加盟P. LEAGUE+高雄17直播鋼鐵人，預計本週來台，球團今天開賣2月11日、12日主場門票，其中2月11日對戰新北國王，目前1樓門票完售。但由於不確定林書豪首秀日期，避免再發生類似T1聯盟雲豹隊「魔獸」霍華德一樣，賣了票卻不上場引發眾怒，原本臉書上海報上的林書豪被拉掉更新，也幾乎可確定林書豪應該不會在這兩日上場。

台灣職籃P. LEAGUE+高雄17直播鋼鐵人新賽季戰績低迷，至今2勝14敗，日前宣布網羅林書豪助陣，林書豪1月28日在個人IG透露，預計將在本週來台，對於外界關切首秀日期，林書豪則認為還需視調整狀況而定。

鋼鐵人2月共有3場主場高雄市鳳山體育館賽事，分別為2月3日、11日、12日，依序出戰福爾摩沙台新夢想家、新北國王、福爾摩沙台新夢想家，其中又以2月11日最有看頭，林書豪若屆時能調整到位，或許球迷有機會看到林書豪與弟弟林書緯上演「兄弟對決」的戲碼。

鋼鐵人今天中午開賣2月11日、12日主場門票，最貴為1樓鋼鐵搖滾A（第1排）新台幣3500元，最便宜為3樓門票400元，日前球團第一波宣傳海報主打林書豪，也讓球迷更加期待當週是否有機會看到林書豪首秀。

不過，鋼鐵人昨天在臉書公布第二波宣傳海報，海報正中間的球員也變成呂政儒，並在文中加註林書豪初登板場次未定，將依球員身體狀況評估是否出賽。

鋼鐵人球團下午在臉書更新門票預售情況，目前2月11日主場1樓門票已經完售，2樓部分區域門票也已售罄。

鋼鐵人2月只有3場主場，之後將展開客場之旅，直到3月10日才會回到主場迎戰台北富邦勇士，球迷也有機會在3月的主場賽事看到林書豪亮相。

林書豪 鋼鐵人

延伸閱讀

PLG／林書豪魅力不如魔獸？鋼鐵人門票仍「熱賣中」

PLG／「雙J合體」！ 林書豪來台前先陪父親看林俊傑演唱會

PLG／林書豪何時來？鋼鐵人本土軟趴趴 遭勇士慘電

PLG／林書豪首秀？鋼鐵人3月10日主場已售完 網：延賽還沒賣啦

相關新聞

PLG／避免魔獸事件重演！首秀日未定 售票海報林書豪被拉掉了

前NBA台裔球星林書豪加盟P. LEAGUE+高雄17直播鋼鐵人，預計本週來台，儘管首秀日期未定，但球團今天開賣2月11...

經典賽／確認過眼神 江少慶一個點頭鞏冠就能懂

吉力吉撈．鞏冠今天走進牛棚第三道，投手丘上的身影就是江少慶，這組昔日印地安人隊靈魂伴侶，久違在中華隊投捕搭檔，江少慶看兩...

中職／悍將戰力外5星完結篇…3人出走、僅1人留隊續戰

王躍霖確定投奔味全龍隊，與弟弟王維中當隊友，至此富邦悍將隊去年季後放在60人名單外的高薪5星動向全數塵埃落定，3人出走悍...

經典賽／暖！球衣選70號好貼心 林岳平不跟選手搶背號

林岳平穿上中華隊70號球衣出任總教練，而非他熟悉的11號，球迷看了感覺新鮮，原來是來自「餅總」的貼心，11號原先是讓給有...

中職／悍將合約條件沒輸 林華韋：王躍霖想和弟弟同隊

王躍霖來到富邦悍將隊後僅待了半季，如今轉戰味全龍隊，悍將領隊林華韋表示，王躍霖和經紀人有再三強調絕對不是條件問題，而是他...

中職／王躍霖轉戰味全龍 「短命悍將」出賽6場、4.1局

王躍霖決定落腳處，味全龍隊領隊丁仲緯證實，以1年合約附帶激勵獎金簽下這位資深後援投手，穿上95號球衣，與弟弟王維中生涯首...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。