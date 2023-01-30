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中職／陳鴻文首披猿隊綽號球衣 「小飛刀」對決羅德

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
猿隊公布2023綽號球衣，2月1日開始預購上市。圖／樂天桃猿隊提供
猿隊公布2023綽號球衣，2月1日開始預購上市。圖／樂天桃猿隊提供

樂天桃猿隊備戰新球季，重啟「亞洲門戶交流賽」，2月11、12日前進日本石垣島和日職羅德隊進行交流賽，猿隊今天公布春訓熱身賽專屬比賽球服，綽號球衣堂堂邁入十代，也是新球季發表的首款球衣。

猿隊指出，2023綽號球衣首度嚐試深淺灰色系搭配樂天紅，「MONKEYS」拱型設計象徵春訓圓滿周到，2023 SPRING TRAINING 的紀念字樣、選手綽號依舊是亮點，全套衣帽將在石垣島賽事首發，穿到中職官辦熱身賽結束。

猿隊總教練曾豪駒將披上「龍貓」戰袍熱身，還有人在隊上「片甲片甲」，「YOYO」和「橡皮哥」重出江湖，「加熱」、「眯眯」、「小飛刀」也是賣點。

猿隊不只這些令人莞爾的綽號，還有「小貓咪」、「老虎」、「土虱」、「透抽」、「長頸鹿」準備開始表演，號稱可以開動物園，期待球迷鎮一起穿上十代綽號球衣加油，綽號球衣訂製款、一般版預定2月1日開始預購上市，販售細節待公布，詳情可洽商品粉專Rakuten Monekys Shop查詢。

樂天桃猿 中職 羅德

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