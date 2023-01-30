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經典賽／你說的藍是銀河系的藍 吉力吉撈中華藍髮辮純屬巧合

聯合報／ 記者陳宛晶／雲林即時報導
吉力吉撈．鞏冠帶著藍色的髮辮投入中華隊集訓。記者陳宛晶／攝影
吉力吉撈．鞏冠帶著藍色的髮辮投入中華隊集訓。記者陳宛晶／攝影

吉力吉撈．鞏冠帶著藍色的髮辮投入中華隊集訓，以為是配合國家隊顏色，原來是誤會一場，鞏冠還原本來在腦海中構思的設計，「我是想做一個銀河系」。

鞏冠前一次打國際賽已是2014年仁川亞運，去年登頂中職全壘打王，以強打捕手的身分參戰國家隊，備戰世界棒球經典賽，投入集訓的藍色髮辮超搶眼。

原以為是配合中華隊的藍色，鞏冠想到的卻不是這個，「我想說藍色和紫色，想做一個銀色系，染完欸…就變這個顏色。」

鞏冠對於經典賽有期待、有壓力，「就順其自然，現在就是把自己該做的訓練做好，比賽就讓他自然而然發生。」外界對他的砲管寄與較高期望，但他透露有接到指示，「是跟我說也是要蹲、要看情蒐，在這方面還是要很專心在與投手的搭配、對方打者情蒐。」

至於打擊方面的調整，鞏冠指出接下來會有實戰、跟投手節奏，「現在就是盡量讓身體不要受傷，這比較重要。」

吉力吉撈．鞏冠帶著藍色的髮辮投入中華隊集訓。記者陳宛晶／攝影
吉力吉撈．鞏冠帶著藍色的髮辮投入中華隊集訓。記者陳宛晶／攝影

鞏冠 中華隊 經典賽

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