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經典賽／確認過眼神 江少慶一個點頭鞏冠就能懂

聯合報／ 記者陳宛晶／雲林即時報導
江少慶、吉力吉撈．鞏冠久違搭檔投捕。圖／富邦悍將隊提供
江少慶、吉力吉撈．鞏冠久違搭檔投捕。圖／富邦悍將隊提供

吉力吉撈．鞏冠今天走進牛棚第三道，投手丘上的身影就是江少慶，這組昔日印地安人隊靈魂伴侶，久違在中華隊投捕搭檔，江少慶看兩人的合作，光是眼神就依然滿是默契。

受訪問題一跳到鞏冠接捕時，江少慶臉上是掩蓋不了的笑容，超生動描繪起當下心境，「那時我要準備站在投手丘，鞏冠看著我，就有回想到以前幫我接球的狀況。就是眼中有種默契，我點個頭，他就蹲下來了。」

江少慶印象前次由鞏冠幫他蹲捕，還是兩人在印地安人3A時，現在熟悉的感覺仍在；鞏冠就說他的球質依舊，「一開始看到又要接他的球心情是緊張，太久沒接、怕會來不及，他的球滿重，跑出來和別人不太一樣，要特別專心。」

江少慶是這批中華隊少數有參與過2017年經典賽的選手，相隔6年，他的角色、心情也有很大不同，「17年是最年輕投手，很多大學長，不會想那麼多，就是盡量表現。」如今自己已是中生代，「責任比較大，這次衣服開始比較有重量，不像年輕時可以比較魯莽一點。」

江少慶不諱言，目標是爭取第一場比賽先發，「想要幫國家爭取第一場勝利，前進日本、美國。」但也強調尊重教練安排，「國際賽第一場就是看誰狀況好誰擔任重要角色。」

江少慶 鞏冠 中華隊

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