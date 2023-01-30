經典賽／加盟巨人春訓 古巴大聯盟級投手少一人

日職讀賣巨人隊日前舉行外籍投手加盟儀式，其中古巴籍投手羅培茲（Yoan López）為了全心全力準備新球季，因而選擇辭退經典賽國手，將不會隨古巴隊來台比賽。

羅培茲原本在古巴隊的50人名單當中，不過因為加盟讀賣巨人，決定退出國家隊。日前的記者會上他也再次證實此事，並表示「很難拒絕這個夢想，但我承諾從第一天起就會和球隊一同奮戰。」目前他也已經進入讀賣巨人的牛棚練習。

羅培茲2018年加盟響尾蛇隊，出賽並不固定，最多出賽是在2019年70場、主投60.2局，防禦率3.41。2022年球季轉戰大都會隊，不過仍是沒有投出成績。在大聯盟生涯累計121場出賽、投出112.2局，累積3勝8敗、防禦率4.39。

本屆經典賽古巴隊首次開放大聯盟參賽，最後的30人名單中有5人有大聯盟經驗。古巴與中華、荷蘭、巴拿馬、義大利同屬A組，中華隊將在3月12日於洲際棒球場對上古巴隊。